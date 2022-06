Girona pateix pel genoll de Marc Gasol

Un germà és un germà. I la imatge de Pau Gasol deixant la llotja per baixar als vestidors a veure com estava Marc Gasol és, segurament, la que descriu millor el que va passar ahir a Fontajau. I, per desgràcia, també una de les que millor percep contextualitzar la cita d’aquesta tarda al pavelló. Un partit per pujar a l’ACB en què el Bàsquet Girona no podrà comptar, o almenys no ho farà en bones condicions, amb la persona que ha portat el club i la ciutat a un pas d’allà on l’esclat de la bombolla immobiliària més especulativa, i una gestió irresponsable, els varen expulsar el 2008. Un Marc Gasol que llavors era jugador i ara també. Un jugador que saltant a fer un tap a Ignacio Rosa va notar com el genoll esquerre li fallava. Tot Fontajau va tremolar. El seu germà a la llotja, l’afició a la pista i, també, no cal amagar-ho, els jugadors a la pista. Quan Marc Gasol es va lesionar, el Bàsquet Girona guanyava de 21 punts a mitjans del tercer quart (35-56). I ho feia havent jugat un molt bon bàsquet. Al final, i amb un Marc Gasol coix animant des de la banqueta amb el genoll esquerre ben embenat, el Bàsquet Girona va guanyar de només nou punts (68-77). Es va classificar la final on, però, hi haurà un gran rival, l’Estudiantes que en la primera semifinal va passar per sobre del Palència, i no se sap si hi podrà ser Marc Gasol. La resposta, avui a tres quarts de set de la tarda.

Acabat el primer quart, quan el Girona ja li havia clavat al Lleida una mossegada que li feia perdre molta sang (11-26), Marc Gasol només havia anotat dos punts. L’equip ja s’ha fet prou gran per jugar un bàsquet de tant nivell com el d’aquest dissabte sense dependre (molt) del seu jugador/president? L a resposta és «no». Res del que està fent el Bàsquet Girona es pot explicar sense la intervenció de Marc Gasol. Dins i fora de la pista. Una influència que va molt més enllà dels 11 punts i 3 rebots que duia quan es va lesionar o, de la mateixa manera, dels més de vint punts i d’una desena de rebots que ha sumat molts altres dies. La seva intervenció és cabdal per entendre perquè un equip, que a principi de temporada despertava molt dubtes, pot jugar una primera meitat com la va haver d’entomar el Lleida. Un 31-53 en vint minuts de molt encert en atac i encara millor intensitat defensiva. Amb la temporada començada, Gasol va decidir jugar. Va arribar a la conclusió que, més o menys ja estava a punt, i que l’equip el necessitava. Des de dins va veure, encara més clar que abans, què li mancava a l’equip. Van arribar dos exteriors nous amb experiènca, físic i punts a les mans. Txemi Urtasun i Maxi Fjellerup són dos dels motius perquè l’equip que entrena Jordi Sargatal pot gairebé treure de la pista un bon rival com el Lleida. Abans del descans, l’allau de joc del Bàsquet Girona va deixar amb ben poca capacitat de resposta als lleidatans. Michael Carrera es va posar molt nerviós i, focalitzant la seva emprenyada amb l’arbitra Paula Lema, va acabar amb tres personals abans dels descans. L’afició del Lleida més que contra Lema, que també, va girar les seves mirades cap a la llotja i el president de la FEB, Jorge Garbajosa. «Federació corrupció» i «Manos arriba, esto és un atraco». Semblava que la segona meitat no s’escaparia de ser una continuació del trajecte dels gironins cap al duel final amb l’Estudiantes. Però va fallar el genoll de Marc Gasol.. Sense notícies de l’estat del gran referent del projecte, més enllà de la preocupant imatge del seu germà Pau baixant de la llotja, el Girona va tenir dubtes. Alliberats de la intimidant presència de l’excampió de l’NBA amb Toronto Raptors, Carrera i Badji van començar a jugar més còmodes prop de cistella. A poc a poc, el Lleida anava retallant distàncies i la seva afició intentava apodedar-se de l’ambient de Fontajau («Si se puede»). Un triple de Carrera va arribar a posar la diferència a només deu punts (55-65). Gasol havia tornat. Però no a la pista, sinó a l banqueta i coix. Tothom intentant dir que s’havia de mantenir la calma. Sargatal, Sàbat, Gasol i i l’exentrenador de València, Manresa o Saragossa Jaume Ponsarnau, incorporat com a assessor des de fa unes setmanes com a assessor tècnic. Era més fàcil de dir que de fer. Però el Girona ho va aconseguir. Vila, aprofitant que Carrera gastava més energies atacant que defensant, i Franch van tornar a aixecar la diferència fins als 16 punts (55-71). Massa per al Lleida. I llavors va tornar a ser l’afició del Girona la que es va deixar sentir amb més força a Fontajau. En el pavelló tothom va respirar. La final estava assegurada. Però només uns moment. Després van recordar que no està clar que Gasol pugui jugar contra l’Estudiantes.