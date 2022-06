Catorze anys després Girona torna a l'ACB. Per la porta gran, havent superat a la final de la LEB Or el gran favorit, l'Estudiantes (60-66), i entrant a la màxima categoria del bàsquet masculí espanyol amb un projecte que enlluerna, pel com i pel qui el lidera, un Marc Gasol que, com sempre havia promès, ha tornat a la ciutat tota l'estima que li havia donat quan a l'aparador de Fontajau va despertar l'interès de l'NBA. Fontajau veurà la temporada que ve els més grans, el Barça, el Madrid, la Penya... i de la mà del Bàsquet Girona fa la sensació que això tot just el principi pel què ha de venir.

Ha jugat, i tant que ha jugat, Marc Gasol, que havia tingut amb l'ai al cor tot Girona des que en la semifinal contra el Lleida es lesionés al genoll al tercer quart i marxés coix als vestidors. Va ser dubte, però l'afició havia començat a respirar tranquil·la quan es va saber que havia anat a Fontajau a provar-se a primera hora de la tarda i que les sensacions eren bones, i més que ho van ser quan ha sortit a escalfar amb normalitat amb la resta de companys. Veure'l al cinc inicial ja ha sigut l'espurna definitiva per encendre l'afició i començar la final amb tothom convençut que era possible. Era el dia, l'hora i el lloc. I malgrat que no firmés la seva millor actuació, la seva sola presència ja era una petita victòria per la moral.

Gasol ha sigut titular però el primer nom propi del partit ha sigut el de Fjellerup, autor de 7 punts pràcticament seguits a l'inici del primer quart, aplicant la recepta que més li agrada a l'equip: energia en defensa, velocitat a l'hora de moure la pilota, i encert en atac (4-9). Però és clar, en una final res és fàcil, i de seguida tot s'ha igualat. Fins i tot l'Estudiantes s'ha posat per davant amb un triple de Faggiano (12-9), tot i que el Girona ha acabat el primer parcial dominant de cinc (14-19) amb Fontajau engrescat com mai.

Per obrir el segon quart un triple de Vila ha donat el màxim avantatge al Girona (14-22, +8), respost amb un 6-0 de l'Estudiantes (20-22) que lluny de sembrar dubtes, ha precedit un cop d'efecte del Girona. Dos triples seguits de Vecvagars i un bàsquet de Jawara han posat un +10 al marcador (20-30), i malgrat el dèficit en el rebot (sobretot ofensiu), els de Sargatal eren dominadors fins que s'han encallat en atac i a 47 segons pel descans el tècnic gironí ha hagut d'aturar el partit amb els col·legials a 4 (28-32). La mateixa diferència amb què s'ha arribat a la mitja part (30-34) gràcies a un bàsquet sobre la botzina de Dee, que amb 7 punts era el màxim anotador dels madrilenys.

Tal i com havia arrencat el partit, amb el Girona enrauxat, ho ha fet el tercer quart. Marc Gasol i Fjellerup han tornat a ser els protagonistes i mentre Fontajau botava, l'equip tornava a dominar de 8 (32-40) malgrat no aturar els problemes en el rebot. Un 2+1 del pivot ha donat un màxim avantatge de +11 als gironins (35-46) a tres minuts i mig per acabar el parcial. I un altre 2+1, en aquest cas de l'argentí, ha posat el +12 (37-49). I un triple d'Urtasun el +13 (39-52), respost per Beirán (42-52), i tornat per Sàbat (42-55) en uns minuts elèctrics que han arribat a posar el Girona 14 amunt (43-57). Els arguments per creure-hi eren cada cop més ferms (47-58 per tancar el parcial).

Un triple de Beirán i una cistella de Martín han posat l'Estudiantes a 6 (52-58) per obrir el parcial definitiu. El Girona no trobava la manera d'anotar i apareixien els nervis, la por a fallar. Ha tornat Gasol a pista. Quedaven poc més de sis minuts, i la primera pilota que ha anotat, ha anat a dins (52-60). Els únics dos punts del Girona en aquest quart fins aleshores. Però Beirán ha clavat un altre triple (55-60) i Dee, amb un tir lliure, ha fet el 56-60 per deixar clar que els madrilenys encara no havien dit la darrera paraula. Faggiano a 3 minuts pel final ha situat el 58-60 i el col·lapse del Girona ja era total. Fjellerup ha aparegut per donar aire als seus (58-62, a dos minuts del final, quan el parcial era d'11-4. A un minut i mig Gasol ha fet el 58-64 i aleshores sí que Fontajau s'ha ensorrat. Girona tenia l'ACB a tocar, i a 8 segons del final Franch ho ha segellat per deliri de l'afició (59-66).