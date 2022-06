«Veurem què pot fer i què no pot fer en Marc»

Un mal gest en una acció que, per postres, va acabar en falta seva sobre Rosa va posar l’ai al cor als milers d’aficionats gironins que omplien Fontajau. Marc Gasol marxava als vestidors visiblement coix i veure com el seu germà Pau, que era a la llotja, també baixava a veure’l no feia presagiar gaire res de bo. El pivot duia 11 punts i 3 rebots, i malgrat que va acabar tornant a la banqueta gent gestos d’ànim a l’afició que l’aclamava, ja no va tornar a jugar. I el pitjor de tot és que qui sap si ho podrà fer avui, quan més se’l necessitarà, en el partit definitiu que valdrà un ascens a l’ACB contra l’Estudiantes.

No va donar pistes Jordi Sargatal als vestidors sobre l’estat del jugador franquicia. «Veurem què pot fer i què no pot fer. Ho estem valorant. Només sé que els metges m’han dit que avui (ahir) no podia tornar a jugar», va ser l’únic i lacònic missatge de l’entrenador del Bàsquet Girona. «Fins que ha sortit del partit ha estat a un gran nivell defensiu», va afegir. Marc Gasol, per tant, serà el gran dubte fins a última hora pel partit d’aquesta tarda (18.45), tot i que per les cares i gestos de preocupació de l’entorn del club potser caldrà anar-se’n fent la idea que és difícil que hi pugui ser. El president va fer un mal gest i de seguida va notar un dolor al genoll esquerre que el va fer estirar a terra. Va haver de marxar assistit i quan va tornar a la banqueta lluia gel a la zona afectada.

L’estat físic de Gasol va acaparar protagonisme a la sala de premsa. Però també hi va haver temps per analitzar el partit i el triomf contra el Lleida. Quan va marxar el president el Girona guanyava de 20. Sense ell va semblar que tremolaven les cames per moments a la resta de jugadors (el Lleida es va arribar a posar a 10), encara que Sargatal no ho va veure així: «no comptar amb en Marc ens ha condicionat més a la segona part i ells s’han acostat perquè també Carrera i Badji han entrat al partit». Segons ell, però, «hem treballat molt bé, controlant el que volíem». Sargatal va afegir que havia vist «pocs dubtes» a l’equip i que havia sabut ser «fort» mentalment en el nou escenari de partit.

Preguntat per qui és favorit de cara a la final, si el Girona que jugarà a casa o l’Estudiantes, va assegurar que «no hi entro». Això sí, va confessar que aquesta hipotètica final, que s’ha acabat confirmant, «l’hem preparat en paral·lel al partit amb el Lleida, que era el més important. La clau serà sortir amb la mateixa solidesa que avui per sorprendre’ls». En aquest cas el factor pista pot ser determinant. El tècnic del Girona va elogiar l’afició i l’ambient generat a Fontajau, que es va omplir amb més de 5.000 aficionats.

El Girona va acabar marxant de nou a l’hotel de concentració, a Santa Coloma, per carregar piles per la final de demà. A un partit de l’ACB, 14 anys després. Com deia Txus Escosa al final del partit «estem allà on volíem estar». I s’ha de lluitar. Hi sigui Marc Gasol, o no.