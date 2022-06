La selecció espanyola femenina de bàsquet va posar el punt i final ahir a la seva particular gira abans de les vacances d’estiu amb una treballada victòria sobre Itàlia (46-54) en un partit amb presència de tres jugadores que tenen un fort vincle amb la demarcació. María Araújo, jugadora de l’Spar Girona, va disputar 25 minuts i va anotar 7 punts, mentre que en van ser 4 els que va signar Irati Etxarri, un dels fitxatge de l’Uni per aquesta propera temporada. S’hi afegeix la bescanonina Queralt Casas, del València Basket, que va aportar 4 punts.

Va començar amb bon peu Espanya, que va tancar el primer parcial amb un 5-14 a favor. Es va animar Itàlia, però de poc li va servir i les diferències es van eixamplar fins als 14 punts (24-39) De nou, reacció per acostar-se però aquí Casas es va posar l’equip a les espatlles. Finalment, un triple de Maria Araújo va dictar sentència i ja no hi va haver més història.