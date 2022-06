«La temporada ha sigut un fracàs». No es va mossegar la llengua Nikola Mirotic, jugador del Barça, després que el seu equip perdés el quart partit de la final de la Lliga ACB al WiZink Center, el que li va servir al Reial Madrid per proclamar-se’n campió (81-74). Una nova desfeta blaugrana, que es va mantenir en la lluita fins al tram final a còpia de triples, arribant amb opcions en el moment decisiu, però incapaç de contrarestar l’aclaparador domini de Walter Tavares sota el cèrcol.

Amb un 7-0 de sortida, el Madrid semblava més endollat ​a la pista, tot i que el Barça va aconseguir retallar distàncies, amb un especial domini del tripe, i marxar al descans amb un desavantatge de només un punt (34-33). Després del pas per vestidors els de casa va continuar estirant el bon moment de Tavares i de Causeur, però el Barça responia des de la línia de 6,75 mitjançant Kuric i Mirotic. Res no estava decidit, perquè els blaugranes es mantenien a l’aguait, conscients que una nova derrota els deixava sense el títol. A nou segons del final del tercer quart, Corey Higgins va posar per primera vegada el seu equip per davant, tot i que Vincent Poirier va tenir temps per tornar des del tir lliure l’avantatge al Reial Madrid (57-56).

La tensió va augmentar en acostar-se l’hora de la veritat. Els punts arribaven amb comptagotes i, amb el marcador en un puny, cada cistella costava un món. Els blancs, amb un triple d’Hanga, un 2+1 de Tavares i una cistella sota l’anella de Deck, van respirar després d’un parcial de 10-3 que els va començar a fer somiar amb el títol.

De nou, els de Jasikevicius van intentar acostar-se a còpia de triples, però aquesta vegada l’estratègia no els va funcionar. A quatre minuts del final, l’avantatge blanc era de vuit punts (69-61), fet que va obligar el tècnic lituà a parar el xoc per demanar un últim esforç als seus homes. Però ni Tavares ni Causeur estaven disposats a jugar un cinquè partit. L’aler francès, amb vuit punts al capítol definitiu, va encarrilar una victòria que suposa un nou títol de Lliga per al Reial Madrid. Un any després, el Barça va cedir la corona.