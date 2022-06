El Barça va aconseguir ahir alçar el seu onzè títol de la Lliga de Campions, el quart que suma des que s’ha establert el sistema de Final a Quatre, després de vèncer el Kielce polonès per 37-35 amb desenllaç en la pròrroga i el posterior llançaments de penals. D’aquesta manera, els blaugranes s’han convertit en l’únic equip capaç d’aconseguir dos títols consecutius en aquest sistema. El Barça tenia un compte pendent amb el campió polonès, ja que aquesta temporada ha estat l’únic equip capaç de derrotar-lo dues vegades (30-32 al Palau i 29-27 a Kielce). Era evident que seria un xoc igualat, ja que s’enfrontaven el segon millor atac, el Barça (32,3 gols de mitjana), i el tercer, el Kielce (32,1), i les dues millors defenses de la competició.

I no hi va haver treva des del començament. Les defenses no permetien el mínim respir. Els blaugranes, amb Ángel Fernandez i l’extrem Aleix Gómez en gran forma començaven colpejant, però el Kielce va començar les seves rotacions amb triples canvis. Aleix va posar el Barça per damunt abans del descans (14-13).

A la represa, el Kielce aplicava un ritme lent d’atac i Ortega parava el matx per intentar asserenar els atacants blaugranes. Els polonesos van capgirar el marcador del descans i van fer patir els culers desplaçats: el pivot Artem Karalek el que llançava al límit per forçar la pròrroga (28-28).

En una prolongació molt igualada, s’arribava als penals amb 32-32. Dujshebaev no va poder superar Pérez de Vargas, i Ali Zein i Ludovic Fábregas transformaven el quart cinquè penal, donant així el títol al Barça.