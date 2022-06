Content. Molt content. Però sense perdre la capacitat d’anàlisi sobre el que acabava de passar a dins de la pista i la seva importància per a la ciutat. «El bàsquet gironí havia passat uns anys complicats, aguantats per la gran feina feta per l’Uni Girona; jo vaig jugar aquí el meu últim any a l’ACB el 2008 i ara hem pogut tornar el club al mateix lloc on estava», va explicar Marc Gasol sobre un projecte, començat el 2014 com a escola de bàsquet, i que en només vuit anys s’ha posicionat a la màxima categoria del bàsquet estatal masculí. «El club està preparat per jugar-hi, ara hem tingut molta feina preparant aquesta Final Four, amb tota la gent treballar amb una implicació que aquí mai falta, però també havíem estat escenaris com el d’un possible ascens a l’ACB; tenim feina feta», va argumentar Marc Gasol que, però, no va concretar si el seu futur en el club continuarà passant com a jugador o ja només com a president i propietari. «Quan no em senti bé jugant, quan vegi que no estic al nivell que jo crec que he d’estar ho deixaré; així ho vaig fer amb la selecció i amb l’NBA i aquí serà igual».

«Com a president soc més reflexiu, com a jugador molt més exigent amb tothom». Així va definir el seu doble paper al Bàsquet Girona que, fins a la passada tardor, estava només fora de la pista. «Com a jugadors soc molt exigent, amb mi mateix i amb els meus companys que suposo que es deuen haver cansat de mi», va dir Gasol que, tornant a la seva figura de president, va recordar que «tot això no va començar quan jo vaig decidir posar-me a jugar, ho va fer fa vuit anys. El president, propietari i principal patrocinador del Bàsquet Girona va explicar que «des de l’any 2014 que estem treballant en una mateixa línia que és la de promocionar el bàsquet, els valors i uns hàbits de vida saludables». Una línia que, a criteri de Marc Gasol, «hem anat seguint en el tot el què hem fet; els equips de base, el primer equip, l’aposta pel 3x3 o ara amb aquesta col·laboració amb l’Uni per treballar de manera conjunta la base femenina que ens fa molta il·lusió».

El seu genoll i el partit

«Per no jugar avui, no hauria d’haver pogut caminar», va deixar anar Marc Gasol només d’acabar el partit. Poc després, en la roda de premsa, va concretar que «dissabte a la nit no podia caminar, aquest matí ho he començat fer, més tard com aguantava el tir estàtic i la tarda he vingut una estona abans per acabar de veure fins a on podia arribar». La lesió no és un simple cop. Va més enllà. «Les proves radiològiques en van descartar algunes coses i en van confirmar unes altres», però, amb més o menys dolor, Gasol va poder jugar el partit «regulant-me pensant que, en algun moment, hauria d’estar més agressiu com a la segona meitat».

Sobre el partit, Marc Gasol va reconèixer que «al final hem tingut problemes per trobar bons avantatges després dels seus canvis en defensa», però que, en conjunt, l’equip havia treballat molt bé «trobant al final, les accions claus per tancar el partit». Preguntat sobre si amb el 58-60, després d’un bàsquet de Faggironi, havia vist perillar el partit, Marc Gasol aplicar la seva vena analítica. En aquest cas per parlar de bàsquet. «Quan jugo no estic molt pendent del marcador, de si anem més o menys punts al davant, ho estic més d’accions concretes. Em fixo més si fem bones seleccions de tir, en si bloquegem bé el rebot, en com defensem... Soc molt exigent dins la pista. Amb mi mateix i amb els meus companys».