Girona, Manresa, Barça i Joventut, els catalans a l’ACB

El triomf del Bàsquet Girona a la final de la final four celebrada a Fontajau contra l'Estudiantes va significar el retorn d'un equip gironí a la màxima categoria del bàsquet estatal des que l'Akasvayu desaparegués l'any 2008. Catorze anys de diferència en els quals han canviat moltes coses, però que algunes es mantenen intactes.

Els dos grans, Barça i Madrid, continuen dominant la lliga i emportant-se la majoria de competicions, amb irrupcions comptades de Baskonia i València per trencar l'hegemonia. Aquests seran els quatre principals atractius- tots ells a Eurolliga- que es trobarà el Bàsquet Girona a l'ACB. L'equip de Marc Gasol podrà somiar en assaltar el Wizink- ara contra el Madrid i no l'Estudiantes- el Palau blaugrana, el Fernando Buesa Arena i la Font de Sant Lluís o derrotar aquests gegants a Fontajau.

Els altres plats forts marcats en negreta seran els derbis catalans contra el Manresa i la Penya, ambdós clubs històrics vinguts a l'alça la darrera temporada. La Penya s'ha assentat a la part alta de la classificació i repetirà a l'Eurocup, la segona competició europea. Aquest curs els verd-i-negres van arribar fins a les semifinals. Aquesta efemèride no la repetien d'ençà que la temporada 2007-2008 van eliminar l'Akasvayu als quarts de final per 2 a 1. Aquell curs va ser l'última experiència a l'elit d'un equip gironí a l'ACB. Per la seva banda, el conjunt bagenc va disputar la final de la Champions Legue i els quarts de final de l'ACB el darrer curs. Al Congost hi juguen dos gironins, el pivot de Can Gibert Yankuba Sima i l’aler de Llagostera Guillem Jou.

El Bàsquet Girona se les veurà amb dos equips canaris. Tant el Tenerife, amb Txus Vidorreta a la banqueta, com el Gran Canària s'han situat a la zona noble de la classificació els últims cursos.

Per Fontajau també hi passarà un històric vingut a menys, l'Unicaja de Màlaga, que està lluny d'aquell equip que es va proclamar campió la temporada 2005-2006. Un altre històric de la categoria és el Breogán. Tot i que amb diferents noms, equips de Girona i Lugo ja saben que és enfrontar-se a la màxima categoria. La temporada 94-95 el CB Girona va salvar-se al play-off de permanència i va relegar els gallecs un esglaó per sota. També gallec és l'Obradoiro, un equip amb un dels pavellons més calents de la lliga.

El conjunt entrenat per Jordi Sargatal també pot intuir quins poden ser rivals directes per salvar la categoria. Aquest any van lluitar per no baixar l'UCAM Múrcia, el Saragossa i el Betis, juntament amb el ja citat Obradoiro. A la mitja taula van quedar-hi Bilbao i UCAM Múrcia, però no van certificar fins a les últimes jornades la permanència. L'últim duel, l'únic que es podrà reeditar serà el de Granada, campió de LEB Or el curs passat.

Indiferentment dels rivals, un dels altres canvis que tindrà el Bàsquet Girona serà el sistema de puntuació. A la lliga ACB, es computen les victòries i les derrotes, en cap cas se sumen dos punts pels triomfs i un punt per les derrotes. Encara que ja se sap que les victòries amb els equips de la part alta de la classificació valen molt més.