L’afició somia en gran i fa vibrar Fontajau en una jornada històrica

El 18 de maig de 2008, i després de dues dècades a l’elit, Fontajau acollia l’últim partit a l’ACB. Marc Gasol firmava una estel·lar actuació que permetia a l’Akasvayu desfer-se del Joventut (91-83). Ara, catorze anys després, i sota la batuta del mateix dorsal 33 que havia promès retornar a Girona tot el que li havia donat, Fontajau tornarà a ser l’escenari de la màxima expressió del bàsquet masculí.

Però hores abans, ningú les tenia totes. El cava estava en fred. Però la nit s’havia fet llarga després que Marc Gasol abandonés el parquet (i potser puntualment el somni) per una inoportuna lesió al genoll. L’autobús havia arribat a les instal·lacions amb tots els efectius, excepte Gasol (que hi havia accedit abans per a tastar-se, però en aquell moment encara ningú ho sabia). La desil·lusió començava a treure el cap en el rostre del centenar d’aficionats congregats. A l’interior, la graderia es començava a tenyir de vermell, buscant indicis sobre el parquet que revelessin l’anhelat (i crucial) retorn del pivot de Sant Boi de Llobregat per a segellar la victòria davant d’un Estudiantes que durant unes hores se les havia vist totes de cara.

Ningú es podia creure el que veia. Marc Gasol començava a escalfar. L’afició contenia la respiració, avaluant cada moviment del jugador, per petit que fos. La prudència havia de ser la gran aliada. Però això només era la teoria. Gasol era titular. I Fontajau es podia permetre el luxe d’embogir. I sobretot, no deixar de somiar. Perquè el miratge de l’ACB era més viu que mai. Però només hi havia un bitllet en joc per a conquistar l’elit. I l’afició s’ho va creure des del salt inicial, defensant cada punt en joc, encenent-se en cada anotació, reivindicant cada rebot perdut. Els ventalls (tothom ja havia après la lliçó de la jornada anterior) començaven a fer nosa a les mans. I és que de cop, davant d’un temut (i favorit) Estudiantes, els gironins s’hi veien més dins que mai superant els madrilenys de 5 al final del primer parcial. La sensació, vestida d’il·lusió, era que el camí començava a fer baixada. El bany de triples donava aire a l’afició, que abans de mitja part fins i tot va voler afegir una nota reivindicativa amb un càntic a favor de la independència.

Tot, però, amb la mirada posada en el genoll de Marc Gasol, que al tercer parcial va fer tremolar la graderia amb una nova caiguda, que no va aconseguir doblegar la confiança ni del pivot ni de la parròquia local. El Bàsquet Girona ampliava la barrera de seguretat, posant-se a 10 punts dels madrilenys. I pels aficionats gironins, l’ACB es tornava a projectar com una realitat. Tant, que fins i tot els més nostàlgics van rescatar de l’armari la samarreta de l’Akasvayu amb dorsals il·lustres com Víctor Sada o Darryl Middleton, ahir també presents a Fontajau, juntament amb llegendes del bàsquet com Trifon Poch, Aito García Reneses, Pedro Martínez o Pau Gasol.

Però a 5 minuts del final, un gir de guió va posar l’Estudiantes al partit. L’afició gironina, que havia començat a fabular sobre el cost dels nous abonaments a la màxima categoria, no s’ho podia creure. La victòria, que havien protegit amb dents i ungles des del primer parcial, ara podia escapar-se’ls dels dits. El president del Bàsquet Girona saltava a la pista. I el públic s’encomanava a l’efecte Gasol. Però els jugadors demanaven l’escalf de l’afició. I els gironins van respondre, en un desenllaç d’infart que va mantenir viva la flama de l’ascens, amb un públic d’empeus que no estava disposat a rendir-se ni a renunciar al tan anhelat retorn a la màxima competició del bàsquet masculí. Propera parada: ACB.