De Palau a Fontajau: el segon ascens a l’ACB

El Bàsquet Girona és el segon club de la ciutat que arriba a la lliga ACB. El primer va ser el CB Girona, que hi va competir vint temporades seguides amb diferents denominacions de patrocinadors com Valvi, Casademont i la immobiliària Akasvayu. Aquella primera vegada que es va tastar l’elit del bàsquet masculí espanyol va arribar gràcies a una victòria contra el Cajamadrid, a l’antic pavelló de Palau, el 7 de maig de 1988 (83-80). Trenta-quatre anys després, el 19 de juny de 2022, quedarà marcar a la història com el dia que, per segon cop, Girona irrompia a l’elit del bàsquet masculí estatal.

Aquelles vint temporades seguides van estar marcades per la construcció de Fontajau, inaugurat el setembre de 1993, i que la temporada que ve tornarà a acollir partits d’ACB 14 anys més tard de la fallida de l’Akasvayu. Però aquells primers anys al nou pavelló no van ser fàcils i es van celebrar dues salvacions agòniques en el darrer partit del play-off per no baixar contra Osca (1993/94) i Breogán (1994/95). Després van arribar èxits com les semifinals de la Korac (1999/2000), o ja més tard, la conquesta de la FIBA Cup l’abril de 2007 amb Svetislav Pesic a la banqueta i Marc Gasol a la pista. Com ahir, aquell títol europeu va arribar en una Final Four disputada a Fontajau; i amb l’Estudiantes pel mig. A la FIBA Cup l’Akasvayu el va eliminar a semifinals, i ahir el Bàsquet Girona se’n va desfer a la final.

Però aquell projecte, que havia dut a la ciutat jugadors com Raül López, Fran Vázquez o el propi Gasol, es va esfondrar amb la crisi econòmica del sector immobiliari i el 25 de juliol de 2008 es va renunciar de manera oficial a l’ACB. Marc Gasol ja posava rumb a la NBA, però advertia que tornaria a Girona per construir-hi un nou projecte guanyador.

L’actual Bàsquet Girona va nèixer el 2014 com una escola de base i ha anat creixent a velocitat de creuer. El 2017 ja amb el nom actual debutava a l’EBA. Ho feia amb una victòria a Castelldefels amb Quim Costa d’entrenador i jugadors com Xavi Costa i Alzamora (67-81). Una ampliació de la LEB Plata va permetre fer un salt de categoria, i l’any passat es va arribar a la LEB Or. De salvar-se pels pèls, ara s’ha passat a pujar l’ACB. Gairebé res.

UNA TARDA MÀGICA. Fontajau es va tornar a omplir per acompanyar el Bàsquet Girona cap a la lliga Endesa ACB. Al final del partit l’eufòria es va desfermar a la grada i a la pista, amb exjugadors històrics de l’antic CB Girona com Darryl Middleton celebrant l’èxit amb els nous ídols de l’afició. Marc Gasol va treure’s la protecció que duia al genoll tot just acabar el partit. A la Fan Zone l’ambient també va ser eufòric.