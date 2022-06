Sense cap mena de discussió es va imposar ahir Fabio Quartararo en el Gran Premi d’Alemanya. Va ser el més ràpid en el circuit de Sachsenring i va completar la cursa de MotoGP amb un temps de 41:12.816. No va tenir rival i aquest resultat li serveix per corroborar el seu lideratge en la classificació general de la màxima categoria. A més a més, la jornada va ser rodona pels seus interessos. Francesco Bagnaia, el seu immediat perseguidor, no va tenir el dia. Li tocava abandonar quan encara faltaven 27 voltes.

Si fa no fa, el mateix que li va tocar viure al rosinc Maverick Viñales. Irregular al damunt de la seva Aprilia durant la temporada, el revés d’ahir és que va patir problemes mecànics i va deixar-ho estar abans d’hora, pel que es va quedar sense puntuar. I això que rodava en cinquena posició. Sí que va sumar Aleix Espargaró, amb regust agredolç a Alemanya. La creu, és que es va quedar a les portes del podi. La tercera posició se li escapava per ben poc. El va acabar avançant Jack Miller, que complia una sanció a l’inici de la cursa però malgrat això va ser capaç de remuntar posicions a cada volta. Espargaró va salvar els mobles de la representació catalana perquè, tot i el quart lloc veient com el podi s’esfumava, va tancar el dia sent segon de la classificació del Mundial. Viñales va haver d’abandonar, com Àlex Márquez i Pol Espargaró; de la seva banda, Marc Márquez i Àlex Rins no corrien.Qui va ser segon? Si Quartararo guanyava la cursa i Miller salvava el tercer lloc, el podi el va completar Johann Zarco. Arenas és sisè en Moto2 A Sachsenring, el gironí Albert Arenas va signar, dissabte, una molt bona qualificació i la inèrcia no el va acabar d’acompanyar durant la cursa, tot i que va posar el punt i final al cap de setmana amb alguns punts a la butxaca gràcies a la seva sisena posició en la cursa de Moto2. Una prova que va guanyar Augusto Fernández, que demostra la seva fam per fer-se amb el campionat. Pedro Acosta i Sam Lowes van completar el podi. Vietti continua líder del Mundial, a 8 punts se situa Ogura i Augusto Fernández ja en té 121. Més emoció, impossible. El Moto3, el balear Izan Guevara va aconseguir la victòria, seguit de Dennis Foggia i Sergio García, segon i tercer, respectivament. La següent prova, aquest proper cap de setmana als Països Baixos.