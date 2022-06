L'exjugador del Barça Samuel Eto'o ha acceptat aquest dilluns que va defraudar la Hisenda Pública més de 6 milions d'euros entre els anys 2006 i 2009 a canvi de no entrar a la presó. La fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que demanaven 4 anys i mig de presó, han rebaixat la pena a un any i nou mesos perquè Eto'o ha admès els fets i s'ha compromès a pagar a l'Estat la quantitat defraudada. Segons la sentència, el jugador i el seu representant van crear una empresa a Espanya i una a Hongria que gestionaven els drets d'imatge d'Eto'o i així aquests guanys tributaven menys. Entre el retorn de la quantitat defraudada i la multa, de gairebé dos milions d'euros, Eto'o ha de pagar a l'Estat 7,9 milions d'euros. No obstant això, el jugador ja ha abonat 2,2 milions.

Entre el 2006 i el 2009, Samuel Eto'o, que va jugar al Barça durant totes aquelles temporades, va guanyar més de 9 milions d'euros en concepte de drets d'imatge. Els principals pagadors d'aquests diners eren el mateix club català i la marca esportiva PUMA, que retribuïen al jugador a canvi de poder fer servir la seva imatge en activitats promocionals com anuncis, cartells o vídeos comercials. Però d'aquests 9 milions, Eto'o no en va declarar cap a les seves declaracions de la renda d'aquells anys. Així ho ha reconegut aquest matí davant la jutgessa del jutjat penal número 11 de Barcelona.

Dues empreses per gestionar els drets d'imatge

Ell i el seu representant, José Maria Mesalles, van crear dues empreses -una a Espanya i l'altra a Hongria- que explotaven els drets d'imatge del jugador i que rebien els pagaments de Puma i del Barça per aquest concepte. Així, aquests 9 milions anaven a un compte corrent d'aquestes dues empreses, a les que el jugador tenia accés. A més, aquestes dues empreses -Bulte 2002 Empresarial i Tradesports- tributaven aquests diners com a beneficis de la companyia a través de l'impost de societats, que en el cas de Samuel Eto'o li suposava l'avantatge de pagar a uns tipus impositius menors que si ho hagués tributat a través de la seva declaració de l'IRPF.

L'empresa constituïda a Hongria, Bulte 2002, tributava els seus beneficis a entre un 10% i un 19%, i l'empresa constituïda a Espanya, Tradesports, tributava a través de l'impost de societats a entre un 30% i un 35%. Segons el criteri de la fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, Eto'o «era el veritable titular dels drets d'imatge cedits a les dues societats interposades» i, per tant, no podia declarar-los a través d'elles.

Deducció d'altres despeses

A més, Eto'o també es va beneficiar d'aquest entramat empresarial per declarar despeses de la seva vida personal com els interessos de préstecs hipotecaris, mobiliari, assegurances i subministraments corresponents a les seves cases de París, Palma de Mallorca i Barcelona, o les despeses associades als vehicles de luxe que tenia el futbolista. Eto'o els declarava com a despeses de l'empresa i així obtenia la devolució de part de les retencions que se li havien fet. Com a exemple del frau, la fiscalia ha elaborat una quadrícula on relaciona els guanys que va tenir Eto'o pels drets d'imatge i el que va acabar declarant. El 2007, per exemple, el futbolista camerunès va percebre 3.317.000 euros per aquests drets i només en va pagar 337.000 en concepte d'impostos, una mica més del 10%.

«Vaig fer sempre el que em deia el meu pare»

L'exfutbolista, que actualment és el president de la Federació de Futbol de Camerun, ha dit a la jutgessa que reconeixia els fets, però que no van ser idea seva: «Reconec el que vaig fer. Però vull que consti, senyoria, que jo només vaig fer el que em deia el meu pare. El meu pare era qui s'encarregava del nen que jo era llavors», ha afirmat Eto'o, que el 2006 tenia 25 anys.

Suspensió de la pena

Tot i que ha estat condemnat a un any i nou mesos de presó per quatre delictes contra la Hisenda Pública -un per cada any de frau-, Eto'o no acabarà entre reixes. Gràcies al pacte amb la fiscalia pel qual l'exfutbolista ha reconegut els fets i s'ha compromès a pagar la quota defraudada i la multa imposada, el ministeri públic ha demanat al jutge que se li suspengui la pena al futbolista per ser aquesta menor als 2 anys i per no tenir antecedents penals, requisits que marca la llei per aquesta suspensió. La jutgessa hi ha accedit.

Pla de pagaments

Ara el que li queda a Eto'o és retornar els diners que va deixar de pagar entre el 2006 i el 2009 i pagar la multa de gairebé dos milions d'euros que li ha estat imposada pels fets. Segons la fiscalia, la quantitat defraudada entre el 2006 i el 2009 va ser de 6.096.000 euros. I la multa que se li ha imposat ha estat d'1.809.000 euros. Tot plegat fa un total de 7.905.000 euros a pagar, més del 85% dels 9,2 milions que va guanyar en aquells anys pels seus drets d'imatge.

Aquesta quantitat, de la que ja n'ha abonat 2,2 milions d'euros, l'haurà de pagar juntament amb qui era el seu representant, José María Mesalles. La jutgessa els ha condemnat a pagar els diners de forma solidària, és a dir, que no hi ha una proporció establerta de quina quantitat ha de posar-hi cadascú. La defensa de Samuel Eto'o ha presentat al tribunal un pla de pagaments segons el qual Eto'o farà un abonament cada mes des de l'octubre de 2022 fins al mateix mes de 2027. Aquest pla està garantit per un immoble del jugador.