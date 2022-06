El president del Barça, Joan Laporta, i el primer tinent d'alcalde a Barcelona, Jaume Collboni, han explicat aquest dimarts els detalls de l'acord que permetran al club blaugrana jugar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys la temporada 2023-24.

Al mateix estadi i amb un "Hola Barça!" com a rebuda projectat al marcador, Laporta i Collboni han explicat que al Barça li costarà "entre 15 i 20 milions d'euros" canviar d'estadi durant una temporada, i accelerar les obres del nou Espai Barça.

Segons ha afirmat Collboni, el fet que l'Olímpic passi a ser l'estadi on el Barça disputarà tots els seus partits com a local durant una temporada, implica "uns canvis mínims" en la gestió de la instal·lació, perquè en aquest recinte "ja estem acostumats a gestionar grans esdeveniments".

En aquest sentit, el tinent d'alcalde ha destacat que en els últims 20 anys, el Lluís Companys, amb capacitat per 55.000 espectadors, "ha acollit més de 770 actes, amb 1.300 dies d'ocupació".

"De fet, l'Estadi Olímpic no pararà la seva activitat ordinària, sinó que la combinarà amb la disputa dels partits del FC Barcelona la temporada 2023-24", ha afegit.

Això sí, l'arribada del Barça a la Muntanya Olímpica implicarà la inversió de 7,2 milions d'euros en un pla de mobilitat. El club, segons ha precisat Jaume Collboni, assumirà el 64% d'aquesta inversió, mentre que el consistori hi aportarà l'altre 36%.

Aquest pla de mobilitat contempla reforçar el servei del funicular, habilitar autobusos llançadors des de plaça Espanya i l'Estació de Sants, millores les escales mecàniques d'accés a la Muntanya i crear noves estacions de bicing i un nou carril bici entre la plaça d'Espanya i Miramar.

També es millorarà la senyalització i els aparcaments privats i es reforçarà la presència d'agents cívics i de la Guàrdia Urbana. Rambé s'ampliarà l'horari del transport públic dels dies de partit.

"En realitat, des de l'Ajuntament bàsicament el que haurem de fer és accelerar les inversions d'accessibilitat a la muntanya de Montjuïc que ja teniem previstes" ha apuntat Collboni.

El Barça, per la seva banda, s'ha compromès a assumir el cost del recondicionament de l'estadi perquè aquest pugui acollir partits de futbol del màxim nivell. El que inclou el reforç de l'equip de neteja i de seguretat en cada un dels esdeveniments que organitzi al recinte esportiu.

"Adaptarem i modernitzarem diversos serveis o espais auxiliars de l'estadi, com la tribuna de premsa i els vestuaris, i també habilitarem una zona d'aparcament privat, però certament aquestes instal·lacions estan molt bé i en molt bones condicions", va subratllar Laporta.

El president del Barça ha explicat que, des del final d'aquesta temporada, estan en marxa les obres de condicionament de la primera i segona graderia del Camp Nou i estaran operatives durant gairebé tota la pròxima temporada. "S'intentaran fer sempre entre setmana per a incomodar el menys possible als socis els dies de partit", va precisar.

Ja a la temporada 2023-24, quan s'hagi de construir la tercera graderia i la coberta del nou Camp Nou, el club deixarà l'estadi lliure i es traslladarà a Montjuïc.

El que ha quedat totalment descartat és que l'entitat blaugrana avançi a la pròxima temporada el seu trasllat al Lluís Companys per a poder accelerar les obres del Espai Barça.

El motiu, tal com va explicar el seu president, és purament econòmic: "La pròxima temporada és important per a nosaltres, perquè hem de protegir el nostre compte de resultats. I això implica explotar el nostre estadi, que té un aforament de gairebé 100.000 espectadors".

Per tant, no serà fins a la campanya 2023-24 quan la Muntanya Olímpica es converteixi "en l'epicentre del barcelonisme", ha destacat Joan Laporta, qui ha confirmar que el club crearà "un sistema democràtic de rotació" perquè tots els seus socis puguin veure en directe al seu equip en l'Estadi Olímpic Lluís Companys el major nombre de vegades possible.