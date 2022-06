Juan Carlos Unzué, que el 18 de juny del 2020 va anunciar que patia ELA, fa temps que pensa en l'organització del partit per recaptar fons i investigar sobre la malaltia. Aquest amistós entre Barça i City al Camp Nou, previst pel 24 d’agost, havia d'haver-se disputat l'agost passat, però les autoritats van aconsellar que no se celebrés llavors per la pandèmia de la Covid-19.

L'exfutbolista i exentrenador , entre d’altres, del Girona, va admetre que ara ja necessita cadira de rodes per moure's, també a l’interior del seu domicili. «Requereixo ajuda, però estic molt ben acompanyat per la meva família i el meu entorn. La malaltia progressa lentament, sense parar, però tinc una energia mental tan forta o millor que anys enrere quan podia fer un altre tipus de vida», va dir Unzué en l’acte de presentació del matx.

Recorda sempre en les seves xerrades motivacionals que era «una persona molt activa» i que abans «mai havia pensat que podia ser feliç en una cadira de rodes». «Sóc capaç de fer coses diferents a les que havia fet en la meva vida. La vida val la pena i es pot gaudir de moltes maneres diferents», va assegurar. Unzué va comentar que per lluitar contra l’ELA es necessita «l’ajuda de tots», també dels polítics. «Fa unes setmanes es va presentar una proposició de llei per als afectats per ELA, però sembla que no s'ha mogut res. Els demanem que es posin a la feina, cada vegada el nostre equip és més fort», va sentenciar.

Joan Laporta, president del FC Barcelona, va comentar que des del primer moment li va semblar «una gran idea» disputar aquest partit, perquè és «una manera de mostrar el nostre reconeixement davant la societat».

«Aquest és un dels millors partits que es poden veure. El més que un club no s'entén si no hi ha compromís amb el país, amb la democràcia, amb la globalitat. Podem donar una imatge extraordinària, de compromís amb la recerca», va dir Laporta. A més, també va comentar que quan parla amb Unzué surt personalment reforçat. «Ens dona lliçons de vida. Segur que ell viu moments difícils, però la sensació que extrec quan parlo amb ell és que aprens, i quan aprens és que et sents viu», va afegir.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, també present en la presentació del partit, va assegurar que és un honor haver pensat en el City per compartir causa i escenari. «Als meus jugadors els parlaré de la malaltia, de Juan Carlos. És un partit perfecte, en un escenari ideal, esperem que estigui ple», va explicar Guardiola. El tècnic «citizen» va assegurar que és «admirable» com viu aquesta malaltia Unzué. «Ho diu amb aquesta convicció... Esperem que la recerca serveixi», va afirmar

La beneficiària del partit serà la Fundació Luzón. Les entrades ja es poden adquirir al web del Barça i també es poden realitzar donacions . Les entrades van dels 19 euros als 99 euros i s’espera una gran entrada a l’estadi.

Xavi i Guardiola, primer duel a les banquetes

Xavi Hernández i Pep Guardiola s’enfrontaran per primera vegada com a tècnics. El de Santpedor ja s’havia enfrontat amb anterioritat al Barça a la Champions, però ara ho farà contra un exdeixeble seu a la banqueta. Xavi va ser clau a la medul·lar quan Pep dirigia el club blaugrana. Per això va dedicar-li unes paraules en l’acte de presentació: «Me n’alegro que ens retrobem».