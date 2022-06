Ningú té ganes a La Bisbal d’esperar-se fins a última hora. Es volen evitar disgustos i preocupacions, pel que la planificació de la propera temporada ha sigut un vist i no vist. Hi ha hagut feina, i no pas poca, durant setmanes. Temps per pensar i executar. Un cop tot ben lligar, els anuncis s’han anat acumulant, caient un darrere de l’altre. I ha arribat el tram final del mes de juny, que el Bisbal Bàsquet ja té tancada la plantilla. Els fitxatges ja estan fets. Tots i cadascun d’ells. El darrer en fer-se públic és el de Pablo Murcia, que dona la feina per finiquitada.

El base alacantí té només 21 anys i mesura 1,80 metres d’alçada. Té experiència a la Lliga EBA, perquè hi ha competit les dues últimes temporades vestint la samarreta del Nou Bàsquet Torrent, un club de la ciutat de València. Aquest curs, el director de joc ha acumulat una mitjana de 26 minuts per partit, anotant 6,1 punts i repartint 4,8 assistències. Se li sumen 4,2 rebots, la majoria d’ells en tasques defensives. Arriba al Baix Empordà per compaginar la posició de base amb Pau Soler. No és Murcia l’única cara nova que arriba al vestidor. El dissabte, es feia pública la incorporació de Lamin Dibba, procedent del filial del Bàsquet Girona i un jugador que arriba per reforçar el joc interior, la zona potser un xic més debilitada aquesta última temporada degut a la manca d’efectius en aquestes posicions. També és nova la presència de Carles Rofes, l’entrenador escollit per substituir Cesc Senpau, amb qui no s’arribaria a un acord per renovar el seu contracte, posant així el punt i final a dues exitoses temporades. L’altra incorporació és la de Jaume Solé, que prové del Mataró i amb una àmplia experiència a la categoria. El capítol de fitxatges s’acaba aquí. Perquè de revolució, tampoc és que n’hi hagi hagut en una plantilla que manté la seva estructura habitual. Jugadors com Guillem Planas, Marc Mateu, Dídac Poch, Isaac Valera, Xavi Montalat, Pau Soler, Èric Jiménez i Xevi Torrent han mostrat la seva confiança cap a un projecte que compta amb tots ells i han renovat. En canvi, no continuaran Àxel Poch ni Joan Òdena.