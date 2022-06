La Unió Esportiva Olot continua posant fil a l'agulla a la construcció de la plantilla per la temporada vinent i el moviment més recent, anunciat avui mateix, és la renovació del porter Albert Batalla, que signa per un any més i viurà d'aquesta manera la seva tercera temporada al club.

El de Balaguer ve de jugar 31 partits aquest darrer curs i s'ha convertit en una peça indiscutible per a Albert Carbó, primer, i després per a Manix Mandiola, un tècnic que també ha ampliat la seva vinculació i s'asseurà a la banqueta aquesta temporada vinent per competir a Segona RFEF. La d'Albert Batalla és una nova renovació de l'Olot, que ja compta també amb els següents futbolistes: Albert Blázquez, Carles Mas, Jordi Xumetra, David Bigas, Èric Callís, Uri Ayala, Guillem Terma, Manel Busquets, Arnau Forés, Ferrán Brugué i Albert Orriols.