La Cambra de Comerç de Girona ha estimat, en una primera valoració, que l’ascens simultani del bàsquet i el futbol a l’elit suposarà un impacte econòmic -tant directe com indirecte- de fins a 40 MEUR, tant per la ciutat com per la demarcació. «Girona és l’única ciutat mitjana que té el futbol a LaLiga, el bàsquet masculí a l’ACB i el bàsquet femení a la Lliga Femenina; a tot l’Estat, tan sols hi ha també Madrid, Barcelona i València», va concretar el director gerent de la Cambra, Eduard Torrent.

Per analitzar la repercussió econòmica, la Cambra va partir de l’estudi que va fer ara fa quatre anys després del primer ascens del Girona a Primera; i va analitzar sobretot quatre variables. La primera és l’impacte directe dels partits; és a dir, la despesa que fan els seguidors a botigues i hostaleria abans i després del matx. La segona és l’impacte indirecte, aquell que es generarà «a tots aquells sectors productius que d’alguna manera o altra hi estiguin relacionats», concreta Torrent.

La tercera variable és l’impacte de marca; ras i curt, el valor de la imatge. En el cas del bàsquet, per exemple, el director gerent no amaga la valia de Marc Gasol «com a icona internacional, perquè pocs equips tenen un director-jugador com ell». I per últim, l’impacte que es coneix com el de transferència, que va lligat al creixement del pressupost del club, que com precisa Torrent, «en el cas del futbol passarà dels 10 als 50 MEUR».

F a quatre anys, arran de l’ascens del Gironael juny del 2017, la Cambra ja va fer un primer estudi, en aquell cas, centrat exclusivament en el futbol. L’anàlisi xifrava en 22,5 MEUR el pas de l’equip a Primera. «Ara, però, ja estem parlant que seran més de 25 milions, perquè durant aquest temps calculem que la imatge de marca del Girona FC ha crescut en 3 milions més, i això es veu sobretot en tot el que es mou a través de xarxes socials», concreta Torrent.

De fet, el director gerent de la Cambra recorda que, tan sols durant els dies de la Final Four de la LEB Or, cadascun dels equips que venien de fora (Lleida, Estudiantes i Palència) van arribat a moure «entre 600 i 800 seguidors». «I això, clarament, ja s’ha deixat notar en els ingressos del sector d’hostaleria i comerç», oncreta. A més, a diferència del 2008, cal sumar-hi el que generarà el bàsquet masculí. Un impacte que la Cambra, en una primera estimació, va situar en 15 MEUR, però que podrien arribar a ser-ne 20, sumant-hi també el bàsquet femení i, en menor mesura, l’hoquei. I més enllà d’això, Torrent també recorda l’atractiu de Girona i la demarcació, amb la marca turística Costa Brava-Pirineus, i conclou que «hi haurà gent que vindrà a la ciutat per primera vegada per veure els partits, però que més endavant tornarà a Girona o al territori per passar-hi les vacances».