L’ingrés a l’ACB val 500.000 € i un pressupost mínim de 2’5 milions

El Bàsquet Girona ja s’ha guanyat el dret a ingressar a la Lliga Endesa ACB a la pista, però ara ha de confirmar-ho als despatxos. Ahir mateix el club va rebre una comunicació de la patronal on se’ls exposaven els requisits que hauran de complir, i ja es va començar a posar fil a l’agulla. Hi ha temps per presentar tota la documentació necessària fins a mitjans del mes que ve, un tràmit que es podrà superar sense problemes. Fa anys era molt més complicat pujar de LEB Or a ACB perquè el cànon era d’entre tres i quatre milions d’euros. Ara l’ingrés requereix un pagament d’entre 500.000 i 600.000 euros, amb la qual cosa, s’ha aconseguit acabar amb les renúncies.

Hi ha, però, d’altres consideracions que també caldrà complir. Per exemple, disposar d’un pressupost mínim de 2’5 milions d’euros que, a l’hora de la veritat, hauria de ser superior si no es vol patir tota la temporada a la zona baixa. Això representaria més del doble del que ha costat aquest any i, per tant, implicarà la recerca de noves línies de negoci, més abonats i patrocinadors. L’ACB també reclama un balanç econòmic sanejat i un pavelló amb capacitat per almenys 5.000 espectadors, condicions que el Bàsquet Girona també compleix.

Club d’empreses

El Bàsquet Girona ha programat per avui a partir d’un quart de dotze del matí una jornada del Club d’Empreses a l’Auditori que busca explicar el projecte impulsat per Marc Gasol a Fontajau i trobar sinergies amb firmes de la demarcació. El club ofereix packs d’entrades, la possibilitat d’usar el pavelló de Sant Josep per a actes empresarials i d’altres avantatges. Per altra banda la temporada que ve els partits del Bàsquet Girona s’hauran de seguir per Movistar , que en té els drets fins el 2023. Els partits s’ofereixen per Vamos o per Movistar Deportes i el sorteig del calendari sol incloure tots els horaris del curs.