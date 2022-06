La Lliga s’interromprà més d’un mes pel Mundial

La Primera Divisió obre un escenari completament diferent per al Girona. No només per l’impacte i la repercussió que té jugar entre els millors, sinó pel trasbals que suposa en el dia a dia. A més, aquesta temporada 2022-23 el calendari canviarà arran del Mundial de Qatar deixant aparcada la Lliga un mes i mig a la tardor.

El campionat començarà el 12 d’agost i s’acabarà el 4 de juny. Serà especial per la celebració del Mundial, que el dividirà i farà que el curs s’acabi més tard de l’habitual -encara que continuarà sent abans del que estan habituats els gironins després de disputar tres finals de play-off consecutives. Amb l’ascens a Primera, els de Míchel Sánchez veuran com s’atura la Lliga del 9 de novembre al 29 de desembre sense que els compromisos internacionals dels seus jugadors afectin a la competició com passarà a Segona. D’altra banda, hi haurà partits de Copa del Rei el cap de setmana del 12 i 13 de novembre i del 21 al 23 de desembre.

El Mundial es disputarà del 21 al 18 de desembre, però les seleccions podran concentrar-se a partir del 14 de novembre. Això implica que hi haurà Lliga i Copa del Rei per Nadal, del 21 al 8 de gener deixant lliures els dies 24, 25, 26, 27 i 28 de desembre i l’1 i 2 de gener. La final de la Copa serà el 29 d’abril a La Cartuja. El calendari de Primera es sorteja dijous.

No les jugarà el Girona, però al calendari de la temporada 2022-23 també cal tenir en compte altres competicions. En el cas de la Supercopa d’Espanya, que es disputarà els dies 13, 14 i 15 de gener, es mantindrà la jornada que correspongui a la Lliga però els quatre equips participants recuperaran els seus respectius partits l’1 de febrer. Per tant, si un d’ells és el rival del conjunt blanc-i-vermell aquell cap de setmana no competirien. Alhora, hi haurà les dates de Champions amb la final que serà el 10 de juny quan ja hagi acabat la Lliga. No afectarà als gironins com tampoc la final de la Supercopa d’Europa (10 agost).