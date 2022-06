Montilivi tindrà 2.200 seients més a Primera

A l’espera que es concreti la reforma i modernització global -que el club ja té projectada- de Montilivi, l’ascens a Primera divisió provocarà alguns canvis a l’estadi. El retorn a la màxima categoria suposarà, amb tota seguretat, un augment dels abonats i un creixement de la demanda d’entrades. Això farà que el Girona ampliï la capacitat de l’estadi en unes 2.200 localitats més. La fórmula serà la mateixa que es va fer servir en el primer ascens, unes graderies retràctils que faran que l’estadi passi dels 11.200 als 13.400 seients. Així ho va confirmar el president Delfí Geli ahir al matí en una entrevista a RAC1. En aquest sentit, i malgrat que el club té la concessió de l’estadi per 50 anys, des de l’Ajuntament, Marta Madrenas ja va deixar clar que ajudaran en el que faci falta. «Tenim la concessió, però hem de començar a pensar a millorar-lo. Necessitarem, evidentment, l’ajuda de l’ajuntament perquè sigui viable i aconseguir un estadi encara millor per Primera», deia Geli.

De moment, la intervenció més ràpida que es veurà a Montilivi serà l’ampliació del Gol Nord amb 2.200 localitats més. Es farà mitjançant la instal·lació d’unes graderies retràctils, en la mateixa línia que es va realitzar ara fa cinc anys en el primer ascens a Primera Divisió. En aquest sentit, Geli revelava que l’entesa amb l’ajuntament ja existeix. «Ja tenim treballat amb l’Ajuntament per recuperar la graderia de gol nord. Creixerem amb uns 2.200 localitats. Serà com quan vam baixar», deia. El Girona, recordem-ho, va instal·lar graderies supletòries tant al Gol Nord primer com al Gol Sud i a Preferent arran de l’ascens de l’any 2017. Amb el descens del 2019 va retirar-les i va mantenir només la de Preferent que encara continua. Ara es recuperarà la del Gol Nord. A part de la graderia, l’entitat té previst fer diverses millores en altres àmbits de l’estadi gironí aquest mateix estiu.