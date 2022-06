Montilivi viu el final de la festa a ritme d’Stay Homas

Un ascens a Primera Divisió no se celebra cada dia. Sinó que li ho preguntin al Girona, que ho sap millor que ningú. Després de sis intents i tres finals de play-off consecutives diumenge passat els de Míchel Sánchez van endur-se el premi gros aconseguint una contundent victòria a l’Heliodoro (1-3). La gesta va tenir lloc lluny de casa, on van acompanyar-los prop de 250 aficionats, però la major part de la massa social del club va quedar-se a terres gironines. Si el dia de l’ascens la reacció de celebració va ser massiva, ahir va ser-ho encara més. Tocava una festa en majúscules a prop de la plantilla, a la qual encara li quedava l’últim alè per compartir-ho amb els seus.

Tenint en compte els milers de persones que acudirien a l’estadi, les portes van obrir-se amb antelació mentre l’equip desfilava fins a la plaça del Vi per a la rebuda de l’Ajuntament. L’aforament era limitat i ningú s’ho volia perdre, així que cap al vespre van començar a desfilar riuades de gent fins a Montilivi on els esperava un autèntic espectacle. Fins i tot Felipe Sanchón va anar-hi abans d’hora. L’ambient festiu t’atrapava de seguida amb un gran dispositiu de música, llums i animació. Quan van tocar les nou en punt, el showman que hi havia contractat per a l’ocasió va anunciar que l’autobús del Girona es dirigia cap a l’estadi tothom va embogir. Més encara quan va dir que ja eren a la rotonda.

L’emoció anava in crescendo mentre els presents començaven a sentir la música del bus que duia el Girona . Un cop a dins, els jugadors van ser enumerats i ovacionats un per un per una afició entregada que no es va cansar d’aplaudir i reconèixer el mèrit de la fita. La festa va acabar amb el concert dels Stay Homas després de la fotografia de rigor i de les voltes d’honor a l’estadi en què hi van participar també les famílies dels futbolistes.