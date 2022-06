La rebuda als herois que han fet història

La ressaca emocional durarà dies i dies, però ara, l’eufòria encara recent d’haver assolit la fita històrica d’aconseguir dos ascensos a l’elit el mateix dia, el del Girona FC a Primera Divisió i el Bàsquet Girona a l’ACB, amb només sis hores de diferència, encara ho fa més intens. Els gironins i gironines, tot mantenint la taca blanc-i-vermella que ja fa hores que inunda la ciutat de Girona, no van dubtar en sortir al carrer, distribuïts a diferents punts de la ciutat, per rebre els seus ídols. Petits i grans, amb samarretes combinades d’ambdós equips, però amb una mateixa il·lusió: acompanyar als protagonistes d’aquest 19 de juny màgic a recórrer la ciutat a qui han fet somiar. Van ser milers i milers, en una gran jornada festiva similar a la del 5 de juny de 2017, la festa del primer ascens a l’elit del Girona.

Gran part dels aficionats va optar per concentrar-se als dos punts més emblemàtics del dia a dia d’aquests clubs: Fontajau i Montilivi. Els de Míchel van ser els encarregats d’encetar la rua conjunta, sobre el bus d’Estrella Damm descapotable que, des de l’estadi va posar rumb cap al pavelló, tot passant per l’avinguda Lluís Pericot, el passeig d’Olot i l’avinguda Josep Tarradellas. Allà va recollir als seus companys de viatge cap a la màxima categoria, els jugadors del Bàsquet Girona. Els jugadors d’ambdós equips, junts, ja sobre el bus, van acabar arribant a l’Ajuntament fent un recorregut d’uns cinc quilòmetres. A mida que s’acostaven al centre, més marea blanc-i-vermella trobaven.

Durant el trajecte es van deixar algunes de les imatges més icòniques de la tarda, de camí a la plaça del Vi: missatges a l’afició sobre rodes, pistoles d’aigua, somriures d’eufòria acompanyats d’alguna cervesa i ovacions als ídols de molts nens i nenes que recordaran per sempre aquest moment. I a més, una imatge especialment icònica per la història de la ciutat, la de Marc Gasol i Cristhian Stuani, els dos pals de paller dels dos equips que aquest cap de setmana han fet història, junts, compartint complicitat al bus d’Estrella Damm, que és Premium Partner del Girona FC, i ja havia participat en la rua de 2017, i en activitats com «El jugador Estrella». La marca també és patrocinadora del Bàsquet Girona des de 2018 i ja va formar part de la celebració virtual l’any 2020 amb l’ascens a LEB Or.

El gran gruix de l’aficionat gironí, però, va optar per esperar els jugadors el més a prop de la plaça del Vi possible, als voltants de Jaume I, el Carrer Nou o l’entrada del Pont de Pedra, plena de gom a gom, on els càntics i la música de festa va quedar interrompuda per un moment per emmarcar; una entrada triomfal al compàs de Freddy Mercury i Queen amb We are de Champions. Un llarg i intens recorregut per la ciutat, com també ho ha estat la lluita per aconseguir l’objectiu d’aquesta temporada, fins a arribar a la plaça del Vi, on en un moment que, feia recordar sense voler-ho a aquella intensa celebració després d’assolir l’ascens l’any 2017. I ahir era per partida doble.

L'afició encoratja els seus ídols, que desfilen en el bus d’Estrella Damm. La rua conjunta va sortir de Montilivi, va arribar fins a Fontajau i després va adreçar-se a la plaça del Vi, on es va concentrar la majoria de l’afició per escoltar els parlaments dels protagonistes al balcó de l’Ajuntament.