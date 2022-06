Amb la plantilla gairebé definitida i després d'una bona colla de moviments per comptar de nou amb un equip d'allò més competitiu, l'Spar Girona ha decidit també moure fitxa a la banqueta. Si fa poques setmanes s'anunciava el fitxatge de Bernat Canut, l'encarregat de suplir la baixa d'Alfred Julbe, el club ha explicat avui que manté la seva confiança en Laura Antoja. La seva renovació és per una temporada i continuarà sent una peça important del cos tècnic.

Pere Puig, el director esportiu de l'entitat, ha valorat aquest fet de manera molt positiva i ho ha descrit com una "gran notícia", destacant les "qualitats i experiència" de qui considera com "una persona de la casa". "La seva implicació és màxima. La seva gestió dins del vestidor i els seus coneixements la fan una peça indispensable", ha afegit. Per a Puig, la possibilitat de renovar Antoja "sempre ha estat en la ment" de la direcció esportiva i està convençut que "serà una peça clau en el futur del club" per les seves múltiples qualitats i perquè "es continua formant" per ser cada dia millor.

Per la seva banda, Laura Antoja també s'ha mostrat molt il·lusionada. "Continuem creixent junts un any més. La il·lusió de sempre, amb nous reptes per aconseguir!". Jugadora de l'Uni del 2009 al 2011, sempre a Lliga Femenina, va ser el passat mes de desembre del 2020 que va entrar a formar part del cos tècnic de l'equip de Fontajau. Ha participat de manera activa en la consecució de la Copa de la Reina en la seva primera temporada, a més de viure des de la banqueta la classificació, dues vegades seguides, per als quarts de final de l'Eurolliga.

Continua Antoja i formarà part d'una banqueta amb aires renovats perquè Bernat Canut, fins ara al Cadí-La Seu, farà d'entrenador. També hi ha novetats a la plantilla. Fins ara s'han anunciat els fitxatges de Marianna Tolo, Laura Cornelius i Irati Etxarri. De la seva banda, s'ha lligat la renovació de Rebekah Gardner, Binta Drammeh i María Araújo. A banda de les jugadores que ja tenien contracte i continuen, com és el cas de Laia Flores, Giedre Labuckiene i Magali Mendy. S'ha retirat Laia Palau, mentre que han abandonat Fontajau Frida Eldebrink, Julia Reisingerova i Júlia Soler.