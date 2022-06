Laporta: «Pujar a Montjuïc ens costarà entre 15 i 20 milions»

«Pujar a Montjuïc la temporada 23-24 ens costarà entre 15 i 20 milions d’euros. La idea és ser-hi només una temporada». Joan Laporta, el president del Barcelona, va revelar la xifra que haurà d’invertir el club per traslladar-se durant un curs quan les «obres més importants», com ell mateix va dir, de la remodelació del Camp Nou facin impossible jugar-hi. Montjuïc serà, per tant, la casa provisional del Barça durant aquella temporada.

«Jugarem aquesta temporada al Camp Nou, perquè, com diuen els executius, la idea és protegir el compte de resultats i estem parlant de passar d’un estadi de gairebé 100.000 persones a un de 55.000», va dir el dirigent blaugrana, que va indicar que a partir d’aquest estiu ja es faran obres de millora al vell estadi de les Corts «sense incomodar els aficionats».

Laporta va presentar l’acord amb l’Ajuntament de Barcelona en unes escalinates tenint com a teló de fons l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Al seu costat hi havia Jaume Collboni, el primer tinent d’alcaldia. «Hola, Barça!», van ser les primeres paraules del socialista, abans de precisar les condicions de l’acord que va subscriure amb el club blaugrana. «Aquest estadi ha sigut una joia, que ha tingut en els últims 20 anys 12 milions d’experiències entre esport i cultura. Ara és el Barça el que farà respirar molt més esport a aquesta muntanya olímpica». Tant l’Ajuntament com el Barça van coincidir en la necessitat d’impulsar un pla de mobilitat per a la temporada 23-24, que passa per impulsar el transport públic (hi haurà autobusos llançadores a la plaça d’Espanya i a l’Estació de Sants), a més d’«accelerar les inversions», com va dir Collboni, per millorar les escales mecàniques que donen accés a l’estadi juntament amb la creació d’un carril bici i una zona destinada exclusivament a l’aparcament dels autobusos de les penyes blaugrana. «Utilitzar el transport públic serà la manera més fàcil d’arribar a l’estadi», va dir Collboni.

«Això implica una inversió conjunta de 7,2 milions d’euros. El 64% la farà el Barça i el 36% restant, l’Ajuntament, així que s’hauran d’avançar 2,6 milions. Però ja estava previst en la millora d’aquesta mobilitat», va indicar Collboni.

El Barça, per la seva banda, haurà d’adequar, com va precisar Laporta, els vestidors, la zona de premsa i espais auxiliars perquè l’Estadi Olímpic torni a acollir un partit de futbol, una cosa que no passava des del 2013. «L’explotació comercial de l’estadi ens correspon a nosaltres durant aquesta temporada», va indicar el president blaugrana, avançant, alhora, que hi haurà «un sistema de rotació democràtica» perquè tots els abonats puguin anar a veure els partits de la temporada 23-24.

No va donar, això sí, gaires detalls sobre aquest sistema. Laporta va ser molt genèric. «La idea és que de manera democràtica i per rotació puguin venir tots els abonats a aquest estadi», va dir el president, que va descartar que es pugi aquest mateix any a la muntanya olímpica, ja que en el pla d’execució de les obres de l’Espai Barça («s’estan licitant, encara no estan adjudicades», va precisar) només es contempla ser-hi una temporada.

Laporta no va voler, acompanyat per l’actitud seriosa de Collboni, parlar de temes esportius. Ni, per descomptat, de fitxatges. Tot i que el dirigent sí que va voler explicar que aviat arribaran notícies sobre la venda d’actius per regenerar la malmesa economia del Barça.

«Estem treballant per executar la relativa als drets de TV, ben aviat en tindreu notícies», va dir Laporta, que va indicar que es troben ja en la fase final de les negociacions per tancar-les abans del 30 de juny i no acabar el curs amb pèrdues. «Al juliol abordarem l’altra operació», va revelar en al·lusió, tot i que sense esmentar-ho, a la venda del 49,9% de BLM. «Farem dues o tres operacions per aconseguir tenir els fons propis en positiu, tornar el deute de manera més racional i sostenible, a més de tenir els recursos per fer els equips més competitius. Està cada vegada més a punt».