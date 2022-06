L'Olot continua perfilant la plantilla de la temporada vinent per a 2a RFEF. El darrer moviment ha estat l'anunci de la sortida del màxim golejador de l'equip aquesta campanya, Sergi Arranz (20 gols). El club ha anunciat que no hi compta pel curs que ve i que possiblement signarà pel Sant Andreu. D'altra banda, el central barceloní Gonzalo Pereira s'incorpora al club procedent de la Penya Deportiva Santa Eulària. Pereira compta amb experiència a Segona amb el Reus i també ha passat pel Calahorra, Águilas, Atlètic Llevant. També va debutar a Primera amb el Llevant.