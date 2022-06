MVP a la pista, com ho va demostrar durant la Final Four de la LEB Or que va dur el Bàsquet Girona a l’ACB, però també als despatxos, en la seva faceta de president. S’acaba la temporada esportiva amb un èxit impressionant i l’endemà de la monumental celebració que es va viure a la ciutat dels ascensos del futbol i el bàsquet, Marc Gasol no era de vacances, sinó a l’Auditori, engrescant desenes d’empresaris gironins a invertir i apostar pel seu club. Neix el nou projecte «Club Empreses», que a grans trets «ha de ser una branca més» a l’hora d’establir sinergies amb la ciutat. «Hem viscut unes últimes 48 hores molt emocionants però això no s’atura i volem seguir creant il·lusió. La temporada que ve tindrem 30 equips i ens agradaria veure-us a Fontajau», va assegurar en la seva exposició inicial.

L’acte havia arrencat amb un esmorzar informal al hall de l’Auditori, on Marc Gasol va poder parlar amb tothom qui se li va acostar. Després un cop dins la sala de Cambra, les desenes d’empresaris que van assistir a l’acte van poder escoltar per boca del director general Xevi Gasau en què consisteix la proposta del Club empresa. Per 1.950 euros (més IVA) per temporada, s’ofereix a les firmes que ho desitgin la visualització de la seva marca a l’APP i a les pantalles de Fontajau, la possibilitat de jugar un partit al pavelló de Sant Josep amb clients o empleats, la cessió d’entrades i d’altres avantatges. Es demana un compromís mínim d’una temporada i es va recalcar que amb l’ascens a l’ACB l’impacte encara pot ser més gran per a l’empresa. L’acte també va incloure tres workshop amb Carles Cantó, assessor del club, Jaume Masana de CaixaBank i Carles Suárez d’Eurofirms. La incògnita: El pivot podria jugar un curs més Es va parlar de la reforma laboral, d’economia, de l’afectació del mercat xinès i de com de ve i engrescador que li aniria al club fitxar un jugador d’aquest país asiàtic «perquè obriria un gran aparador». Però també de bàsquet. Gasol no va amagar l’emoció que ha sentit aquests dos darrers dies després de l’ascens, de com ho ha viscut la ciutat, i a més tot es va amanir amb l’èxit del Girona de futbol. Diumenge a Fontajau, ja amb l’equip a l’ACB, el pivot tenia un ull posat en Tenerife i fins i tot mentre li feien una entrevista va saber del penal transformat per Stuani. Ell és així. Girona el fa vibrar.