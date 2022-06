Abonar-se per veure el retorn de l’ACB a Fontajau serà més econòmic que 14 anys enrere

El retorn de la lliga ACB a Girona la temporada que ve es podrà seguir amb preus més econòmics, fins i tot, que els que hi havia fa 14 anys quan es va esfondrar el projecte Akasvayu. Segons ha anunciat aquest matí el Bàsquet Girona, la campanya de renovació d’abonaments arrencarà dilluns que ve i ho farà amb unes tarifes molt llamineres, amb preus que oscil·len entre els 120 i els 290 euros. La temporada 2007/08, l’última de l’antic CB Girona a l’ACB, el carnet més econòmic, a fons, valia 290 euros (igual com ara en costarà un de central inferior), i els més cars, a tribuna, tenien preus d’entre 430 i 480 euros. L’objectiu del club, òbviament, és aprofitar l’ascens a la màxima categoria del bàsquet masculí espanyol per multiplicar els abonats, que aquesta temporada han estat al voltant d’uns 1.500, a la LEB Or.

Les tarifes que ha anunciat avui el club divideixen el pavelló de Fontajau en diversos sectors. De moment no es contempla l’obertura de l’antiga grada jove, com si que es va fer per la Final Four. Les zones més econòmiques seran els fons (120 i 150 euros, en funció de si s’ocupen localitats superiors o inferiors), i l’àrea familiar, situada als blocs 1 i 18, on un menor de 8 anys hi podrà accedir de franc. Si un nen ocupa alguna altra zona haurà de pagar-la al preu que consti aquella localitat, sense descompte. Els laterals es vendran a 170 i 200 euros, i la zona central, a 255 i 290. La fila 0 tindrà un preu de 1.900 euros i, en aquest cas, és la única tarifa més cara que els preus de l’Akasvayu 14 anys enrere. Aleshores la zona VIP valia 1.200.

❤️🤍 𝗖𝝠𝗠𝗣𝝠𝗡𝗬𝝠 𝗗'𝝠𝗕𝝝𝗡𝝠𝗠𝗘𝗡𝗧𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟯 @ACBCOM 🔝



🗓️ El període de renovacions començarà el dimecres 29 de juny (16:00h) i conclourà el divendres 1 de juliol (20:00h)



🆕 El període de noves altes s'iniciarà el dimarts 5 de juliol#HoVolemSeguirPetant 💥 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 23 de junio de 2022

A diferència de la temporada que ha culminat amb l’ascens a l’ACB, la vinent en principi no hi haurà la figura del carnet de soci que sí que ha existit enguany. El carnet de soci donava una sèrie d’avantatges extra, i després, paral·lelament, s’havia d’adquirir el d’abonat. El club està treballant en la reformulació d’aquest carnet de soci, que de moment no està encara definit.

La campanya de renovació d’abonaments arrencarà el proper dimecres 29 de juny. Mentre que les noves altes s'obriran a partir del dimarts 5 de juliol.