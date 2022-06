Després del ridícul organitzatiu del partit contra l’Eintracht de Frankfurt, el Barça va decidir prendre cartes en l’assumpte per a evitar que l’equip tornés a jugar a casa com si fos a camp contrari. Elena Fort, vicepresidenta blaugrana, va explicar ahir els acords que ha adoptat la junta amb la finalitat que no es repeteixi l’escàndol de l’Europa League i per a intentar fomentar l’assistència al Camp Nou i al Palau.

La principal mesura que va acordar Joan Laporta i el seu equip en la trobada de dimarts va ser treure l’abonament als seguidors barcelonista no el facin servir. «Als que no vagin al camp durant 10 partits durant la temporada el club farà el Seient Lliure invers: el posarà a la venda tret que el soci no avisi 72 hores abans; al Palau Blaugrana seran 6 partits», va assenyalar Fort. «Als que no vagin cap partit se’ls retirarà l’abonament», va afegir la vicepresidenta de l’Àrea Institucional i portaveu de la directiva.

Els abonats que no vagin la pròxima temporada a cap partit es quedaran sense abonament per al curs 2023/2024. En la mateixa línia però en sentit contrari, la junta vol premiar la fidelitat: així, els barcelonistes que acudeixin a animar a l’equip en més del 85% dels duels al Camp Nou tindran avantatges en descomptes d’entrades, desplaçaments i productes de les botigues del club.

«Volem tornar a omplir el Camp Nou», va apuntar la vicepresidenta, instant els fans que «no hi puguin anar el cedeixin a un familiar, amic o al Seient Lliure».

El Barça ha detectat que en els últims anys, fins i tot abans de la pandèmia, entre 2.500 i 3.000 blaugranes ni alliberaven seient ni assistien al Camp Nou. El mateix passava amb 1.200 abonats al Palau. La temporada que ve, a més del retorn del Seient Lliure, es posarà fi a les excedències dels abonaments, per la qual cosa es cobraran tots a partir del 14 de juliol. «Tenir un abonament és un privilegi», va incidir Fort, instant la «corresponsabilitat». La portaveu va explicar que, de cara a la temporada següent, amb el trasllat a Montjuïc, tornaran les excedències.

El club impulsarà l’abonament digital, que de moment no serà obligatori sinó només per als que el sol·licitin, i que el soci podrà compartir amb un familiar, amic o conegut a través d’una app. La junta creu que aquest mètode desincentivés la revenda. «Les entrades seran digitals i nominatives en totes les competicions, no sols en la Champions». Després de la invasió alemanya, el Barça ja va aplicar aquest sistema en l’anada de la semifinal de la Champions femenina contra el Wolfsburg. De moment els controls que es facin en l’accés a l’estadi seran aleatoris i només per als que comprin entrades. Fort va considerar que aquestes mesures evitaran que torni a passar allò del Eintracht. Aquell dia va ser doblement negre per al barcelonisme. Al Camp Nou hi havia 30.000 alemanys per només 50.000 culers. Laporta va revelar que les entrades de 14.000 socis i abonats van acabar a mans alemanyes. «Hi ha 7.400 socis que van comprar entrades amb el descompte del 50%, era 22 euros amb descompte i van acabar en mans dels alemanys», va denunciar llavors el president barcelonista. Quelcom que, amb les entrades nominals, hauria de poder-se impedir.

A partir de la tardor, el Barça iniciarà un cens de socis per a saber quants continuen vius i evitar la picardia. L’última actualització a consciència de l’univers barcelonista es va fer va ser fa deu anys, el 2012, que va llançar un total de 144.756 socis.