Domènec Torrent no continuarà d’entrenador del Galatasaray la temporada que ve. El club turc ha decidit prescindir del cos tècnic que encapçalava el de Santa Coloma de Farners i on hi era també l’arbucienc Jordi Guerrero. Amb l’arribada d’un nou equip directiu al club, la destitució de Torrent es donava per feta a l’entorn del club. El colomenc, que va arribar el gener passat, tanca l’etapa al Galatasaray amb 7 victòries, 4 empats i 7 derrotes en 18 partits de Lliga i l’eliminatòria perduda contra el Barça a l’Europa League.

Després del New York City i el Flamengo, Istambul ha estat la tercera experiència en solitari de Torrent, un cop va decidir sortir del cos tècnic de Josep Guardiola el 2018. Abans, el selvatà havia dirigit Girona, Palamós, Cassà i Palafrugell. Amb Guardiola va treballar d’assistent al Barça B i al primer equip blaugrana amb qui va viure l’època gloriosa del club (2008-12). A partir d’aquí va passar a ser el segon entrenador del de Santpedor al Bayern de Munic (2013-16) i al Manchester City (2016-18).