L’Olot continua perfilant la plantilla per a la temporada que ve en què competirà a 2a RFEF. Confirmada la continuïtat del tècnic Manix Mandiola, que comptarà amb l’ajuda d’Íñigo Arriola de segon, el club ha posat fil a l’agulla pel que fa a la configuració de l’equip. Ahir va anunciar un moviment inesperat per a alguns però que feia dies que es covia. Sergi Arranz, el màxim golejador de l’equip aquesta temporada amb 20 gols no continuarà. El club «no hi compta» i el futur del davanter figuerenc és al Sant Andreu. Sense Arranz, l’Olot haurà de trobar un recanvi de garanties per a una posició tan important com la de 9.

Mentrestant, continuen arribant peces al nou projecte. La darrera és la de Gonzalo Pereira. Es tracta d’un central barceloní de 25 anys que aterra a la Garrotxa procedent de la Penya Deportiva de Santa Eulària. Pereira compta amb experiència a Segona amb el Reus i a Segona B amb Calahorra, Águilas i Llevant B. A més a més, va debutar a Primera amb el Llevant. Pereira s’afegeix a Busquets (Sant Andreu), Orriols (Figueres) i Brugué (Badalona).