La segona sessió d’entrenaments lliures en el Gran Premi dels Països Baixos va ser profitosa per als pilots gironins Maverick Viñales i Albert Arenas, tot i estar marcada per la pluja. El primer va pujar fins al setè lloc a la taula de temps en MotoGP, mentre que el segon va reivindicar-se amb una meritòria tercera posició en Moto2.

L’italià Pecco Bagnaia, el nord-americà Joe Roberts i l’espanyol David Muñoz es van repartir ahir el protagonisme en les seves respectives categories durant el primer dia d’entrenaments lliures en el circuit TT Assen, escenari del Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme. Bagnaia continua intentant-ho en MotoGP i, per preparar-se el camí de la millor manera possible, va dominar la primera jornada (1:33.274), encara que seguit pels dos referents de la categoria: el català Aleix Espargaró i el francès Fabio Quartararo. No obstant això, el de Granollers va ser sancionat per haver utilitzat un aleró sota el basculant de la seva Aprilia i li van treure tots els temps. Per tant, s’ho jugarà tot avui en la segona jornada d’entrenaments.

Després d’ells, els dos pilots de Suzuki, Alex Rins i Joan Mir, es van col·locar en la hipotètica segona línia, amb l’australià Jack Miller entre ells, amb el rosinc Maverick Viñales (1:33.938), setè. Fins a la desena posició, el sud-africà Brad Binder, el francès Johann Zarco i l’italià Marco Bezzecchi.

El nord-americà Joe Roberts va millorar en paral·lel a les condicions meteorològiques i va acabar líder de la primera jornada d’entrenaments lliures de Moto2 amb un temps d’1:37.393, mentre que a Arón Canet van condicionar-o els problemes físics en tornar a sagnar pel nas durant la sessió i veure’s obligat a parar durant alguns minuts i acabar setè. Així doncs, van acompanyar a Roberts el pilot Augusto Fernández, que continua la seva bona ratxa amb un excepcional rendiment, i el gironí Albert Arenas (1:37.569), que sembla estar prenent clarament la mida a la categoria i a la seva Kalex.