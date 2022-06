La nord-americana Anita Álvarez, que dimecres va haver de ser rescatada de la piscina després de desmaiar-se al final de l’exercici en la final de solo lliure, no podrà participar, tal com estava previst, i com ella volia, en la final de conjunt lliure. Així ho ha decidit la decisió de la Federació Internacional de Natació (FINA) que li impedirà la participació per motius de «seguretat de l’esportista».

Álvarez va protagonitzar el gran esglai dels Mundials de Budapest quan d’haver de ser rescatada de la piscina per la seva entrenadora, la vallenca Andrea Fuentes, després de desmaiar-se a l’aigua a la conclusió de l’exercici en la final de solo lliure. «L’incident va ser impactant per a tots els implicats. Esperem que la curiositat mundial per aquesta situació es vegi reflectida en l’interès mundial pel nostre increïble esport i els seus sorprenents atletes», deia la Federació americana.