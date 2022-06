Uns quants vells coneguts esperen el Bàsquet Girona en el retorn a l’ACB

El Bàsquet Girona va celebrar diumenge passat a Fontajau el retorn a la Lliga ACB, catorze anys després que la ciutat perdés el bàsquet masculí de primer nivell. La crisi del sector immobiliari va provocar la fallida d’Akasvayu i, de retruc, l’enfonsament del macro projecte que havia iniciat uns anys abans a Girona amb noms impactants com els de Raül López, Vázquez, Fucka o Marc Gasol. El deute acumulat i la fallida van fer que el CB Girona hagués de renunciar a la plaça ACB i que, tot i l’intent del Sant Josep, la ciutat comencés un peregrinatge insostenible cap enlloc. Al 2014, la flama va tornar-se a encendre gràcies a un Marc Gasol, enamorat i agraït de la ciutat, que va voler tornar tot allò que hi havia trobat durant la seva etapa aquí (2006-08). De mica en mica el projecte que, en els primers tres anys, va ser només de planter, va anar creixent i al 2017 es va crear el primer equip sènior a EBA. A partir d’aquí, el camí, és conegut. LEB Plata, a LEB Or i i diumenge passat, ja amb Gasol vestit de curt i suant a la pista com catorze anys enrere, ascens a la Lliga Endesa en la final contra l’Estudiantes. Aquella petita guspira que va encendre Gasol el 2014 ha esclatat i s’ha convertit en una gran i engrescadora flamarada que ha tornat l’ACB a Fontajau.

Així doncs el Bàsquet Girona tornarà a veure’s les cares amb els grans del bàsquet del país, com va fer durant dues dècades seguides abans de la fallida del 2008. Aquell darrer any, Marc Gasol va ser l’MVP de la temporada i, si no es torcen les coses, el de Sant Boi també hi serà en aquesta 2022-23. L’ACB ha canviat força d’ençà de l’adéu de l’Akasvayu, però per Fontajau hi passaran alguns il·lustres que, catorze anys abans, ja en feien de les seves a l’ACB. És el cas, per exemple, de Marcelinho Huertas (Tenerife) que jugava a Bilbao. En principi, el Madrid renovarà Rudy Fernández i Sergi Llull mentre que Pau Ribas, continuarà a la Penya. Tant Fernández com Ribas van ser protagonistes i testimonis directes del darrer partit de la història del CB Girona, amb Marc Gasol a la pista de l’Olímpic de Badalona, en el play-off pel títol contra el Joventut. A València també hi era ja Víctor Claver, que continua. Rodrigo Sanmiguel (Saragossa) jugava llavors al Valladolid. Qui també era ACB al 2008 amb el Lleó és Txemi Urtasun, que caldrà veure si continua a Girona o no. No hi seran, per contra, altres il·lustres com Albert Oliver o Rafa Martínez que llavors jugaven al València i que s’han retirat.

El ventall d’equips que es trobarà el Bàsquet Girona a l’ACB no ha variat gaire, però sí que hi ha alguns canvis respecte a la seva darrera participació. No hi faltaran els grans, Barça, Madrid, València, Baskonia, Joventut o Unicaja, ni clàssics com Manresa, Gran Canària, Fuenlabrada, Múrcia, Bilbao, Betis (abans Cajasol Sevilla) o el Granada, que ha pujat aquest curs. Per contra, el Bàsquet Girona no es retrobarà amb Estudiantes, Menorca, Valladolid i Lleó, que van ser rivals en aquella última participació gironina a l’ACB. Els seus llocs a la lliga l’ocupen ara Tenerife, Obradoiro, Breogán i Saragossa.

A les banquetes, els espectadors de Fontajau també es retrobaran amb un piló de cares conegudes. La més familiar, sens dubte, la de Pedro Martínez. El badaloní va ser el darrer tècnic de l’Akasvayu Girona i, el curs que ve, si no hi ha canvis, tornarà a Fontajau al capdavant del Manresa. Altres entrenadors clàssics també repetiran a Fontajau, catorze anys després. Són els casos de Luis Casimiro (Betis) que llavors dirigia el Fuenlabrada o Txus Vidorreta (Tenerife), que al 2014 era al Bilbao.