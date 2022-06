El Bàsquet Girona no s’atura amb la posada en escena del 3x3

Avui fa una setmana que la plantilla del Bàsquet Girona va començar les vacances d’estiu després de posar un punt final de temporada apoteòsic amb l’ascens a l’ACB i celebrar-ho amb la rua pels carrers de la ciutat, la rebuda a la plaça del Vi i una festa a Fontajau. Al club, però, es manté l’activitat i no només als despatxos o a les oficines amb la campanya d’abonaments sinó que en l’àmbit purament esportiu ha entrat en escena l’equip de 3x3.

El Girona va ser pioner impulsant la secció d’aquesta modalitat ara fa dos anys, convertint-se en el primer de l’Estat que en tenia. El primer equip de 3x3, format per Nacho Martín, Sergi Pino, Àlex Llorca, Xavi Guirao, Sergio de la Fuente i Javi Vega, va començar competint al circuit català i a l’espanyol amb l’objectiu d’obtenir bons resultats per tenir l’opció de competir en els torneigs europeus. Dues temporades després d’haver posat en marxa el projecte, s’ha assolit la principal fita que es perseguia i aquest cap de setmana l’equip 3x3 del Girona ha participat en el torneig FIBA3x3 que ha tingut lloc a Pale (Bòsnia i Hercegovina). De fet, l’any passat ja van tenir l’oportunitat de competir en un parell d’europeus tot i que principalment van disputar els catalans i estatals.

Els homes entrenats per Jaume Comas han fet un bon paper en la seva estrena al circuit europeu de Pale, caient als setzens de final amb una derrota davant l’Istocno Novo bosnià (16-18). Aquest cop l’equip de 3x3 va estar representat pel líder de la secció Nacho Martín i els seus companys Juan Coffi, Xavi Guirao i Javi Vega. Tres dels quals -Nacho Martín (Estudiantes), Coffi (Prat), Vega (Corunya)- van ser rivals dels gironins el curs passat a LEB Or, però com porten fent des del 2020 a l’estiu els toca defensar l’escut del Girona per continuar fent créixer la secció.

El de Bòsnia i Hercegovina va ser el primer torneig europeu d’aquest 2022 d’un calendari que està carregat de partits. Només al juliol per exemple, hi haurà circuit estatal a Marbella (de l’1 al 2 de juliol), Saragossa (del 8 al 9 de juliol), la Corunya (del 15 al 16 de juliol), València (del 14 al 16 de juliol) i les finals del català a Barcelona (del 22 al 23 de juliol). A més a més, tornarà a haver-hi europeu a Estònia (del 30 al 31 de juliol). Mentre que a l’agost el calendari es concentra a fora amb torneigs a Lituània (del 6 al 7 d’agost i del 13 al 14 d’agost), Suïssa (del 19 al 20 d’agost) i Àustria (del 20 al 21 d’agost).

La intenció del Girona és centrar els esforços en jugar els circuits estatals i europeus tant com es pugui, sense descartar tampoc els catalans.