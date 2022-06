Girona tindrà molta expectació a partir de la temporada 2022-23 amb els ascensos del Girona a Primera Divisió i el Bàsquet Girona a l’ACB. Està previst que aquest estiu creixin els abonaments per veure jugar en directe els dos equips de la ciutat a Montilivi i Fontajau, però també ho faran els de les plataformes de televisió de pagament per poder-los seguir des de la distància.

Començant per la Lliga Santander, Movistar Plus+ continuarà oferint tots els partits la temporada 2022-23. No obstant això, la xarxa de televisió aquest cop no tindrà tots els drets d’emissió i se’ls repartirà amb Dazn, un servei d’streaming que pertany a Perform Group i que està dedicat exclusivament als esports. En conseqüència, el repartiment de drets comportarà alguns canvis a l’hora de poder veure els partits a partir del pròxim 12 d’agost quan comenci la Lliga perquè els abonats de Movistar hauran de crear-se un compte gratuït a Dazn si volen veure els partits amb l’app mitjançant altres dispositius. Així ho ha començat a comunicar als seus clients la companyia de telecomunicacions, tot i que els que en l’actualitat tinguin contractat tot el paquet de futbol amb MovistarPlus+ no hauran de fer cap canvi en la seva tarifa. Només registrar-se a Dazn.

Quan comenci el nou curs, els abonats que desitgin veure el futbol als seus dispositius fent servir Movistar Plus+ tindran amb un nou canal, Dazn LaLiga, en què s’hi emetran els partits sobre els quals tingui els drets la plataforma esportiva. La resta se seguiran emetent pels diferents canals de Movistar Plus+ com fins ara.

És a dir, els abonats de Movistar+ podran seguir tots els partits de futbol encara que siguin oferts per Dazn amb una única diferència si es veuen a través d’altres dispositius. En aquest cas, els partits retransmesos per Dazn no es trobaran a l’app de Movistar Plus+, sinó que els usuaris s’hauran de crear un compte propi a l’aplicació de Dazn de manera gratuïta. Això no serà igual per als abonats exclusius de Dazn, que només podran accedir als partits oferts per la plataforma esportiva i no als que tingui Movistar.

Telefónica i Dazn van adjudicar-se el passat mes de desembre els drets audiovisuals de la Lliga Santander per a la temporada 2022-23 amb un acord durant els pròxims cinc anys per un import de 4.950 milions d’euros. Segons van establir, cada companyia emetrà cinc partits de cada jornada, excepte en tres d’aquestes quan tots els partits els faci només Movistar. A més a més, Gol retransmetrà un partit en obert de Primera però de Segona no n’hi haurà cap en obert. Encara no se sap per on podrà seguir-se la segona màxima categoria del futbol estatal perquè no ha estat adjudicada.

L’altra empresa que s’hi ha posat pel mig és Orange, que va arribar a un acord amb Dazn perquè els seus clients puguin beneficiar-se del paquet Dazn LaLiga -els que es facin per Movistar Plus+, no.

D’altra banda, l’ACB es podrà seguir per Movistar. La companyia té en exclusiva els drets d’emissió de la Lliga Endesa fins a la temporada 2022-23 i, per tant, el format continuarà com fins ara.

Per poder veure la Lliga Ensesa a Movistar, els clients hauran d’activar el paquet Deportes de Movistar en la seva tarifa miMovistar per un cost de 18 euros al mes. En el cas dels partits que s’emetin pel canal #Vamos no caldrà activar res perquè pot veure’l tothom que tingui Movistar.