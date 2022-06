Sembla que el Bayern comença a afluixar i ja hauria comunicat a l’entorn de Robert Lewandowski que està disposat a negociar la seva sortida aquest estiu tal com ha demanat el futbolista, que compta amb una proposta del Barça. Segons ‘Sky Alemanya’, el club alemany vol evitar problemes amb el davanter polonès i el vendrà al Barça sempre que hi hagi un acord econòmic favorable. Això sí, la idea inicial no baixa dels 60 milions d’euros. Malgrat que els bavaresos hagin posat preu a Lewandowski, la xifra és prohibitiva per al calaix d’un Barça, ofegat econòmicament. Ara bé, amb un preu de partida fixat, les negociacions començaran d’aquí a ben poc i tot és obert.

Tot i les declaracions públiques dels responsables del Bayern en què recordaven que el polonès tenia contracte fins al 2023 i era intransferible, des del club blaugrana sempre hi ha hagut confiança que al final s’avindrien a negociar. Lewandowski considera que la seva gloriosa etapa al Bayern ha arribat al final i vol viure una nova aventura lluny d’Alemanya abans de retirar-se. La directiva del Bayern intentarà ara treure el màxim rèdit econòmic de la situació. El club alemany collarà al màxim, però a mesura que avanci l’estiu possiblement hagin de rebaixar les seves pretensions perquè la negociació tindrà clarament un límit temporal. A cap de les parts els interessa que Lewandowski hagi de ser al stage de pretemporada del Bayern a partir del 12 de juliol. Per part blaugrana, es té clar que no es pagaran 60 milions