Gareth Bale ha confirmat aquest cap de setmana el seu fitxatge pel Los Angeles FC. «Ens veiem aviat, Los Angeles», va publicar l’internacional gal·lès en les seves xarxes socials amb un vídeo en el qual se’l veu amb una samarreta i una gorra del conjunt nord-americà. Bale arribarà com a agent lliure i signa per un any lliure del Reial Madrid. El gal·lès és el segon fitxatge destacat del club, que també ha incorporat el central del Juventus Giorgio Chiellini.