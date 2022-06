Maverick Viñales no s’equivocava dissabte quan deia convençut que podia entrar en el «top cinc». El pilot de Roses va aconseguir ahir el primer podi amb Aprilia, després de quedar tercer en el Gran Premi dels Països Baixos. «De mica en mica anem aconseguint el nostre rendiment i sé que encara ens queda molt perquè treballem de manera fantàstica. Tinc tot el que he somiat i estic preparat per anar al màxim, millorant cada dia per ser més fort. No és fàcil perquè el nivell de MotoGP és molt alt, però sé de què soc capaç i m’esforçaré fins a l’última carrera de la temporada», va dir.

L’italià Pecco Bagnaia va ser el guanyador al circuit d’Assen, on el líder del mundial, el francès Fabio Quartararo va punxar fins a dues vegades en caure a la corba cinc, i el català Aleix Espargaró va posar l’espectacle per remuntar des del quinzè al quart lloc -per darrere Viñales, el seu company d’equip.

Bagnaia va aconseguir una clara victòria, des de la primera a l’última volta, per davant del seu compatriota Marco Bezzecchi i amb Viñales, que aconseguia el seu primer podi amb el fabricant de Noale, just per davant d’Aleix Espargaró, qui va haver de sortir de pista en la primera caiguda de Quartararo per salvar-lo «de miracle», tornar a pista quinzè i acabar quart. Quartararo continua líder del mundial però amb només 21 punts d’avantatge sobre Aleix Espargaró, en comptes dels 34 amb els quals va arribar al TT Assen, i amb Bagnaia ja quart en la classificació a 66 punts del francès.

No hi va haver gaire història. Bagnaia es va consolidar en la primera plaça, com també Bezzecchi en la segona, mentre que Viñales va dirimir amb enginy el seu primer podi amb Aprilia davant dels atacs de l’australià Jack Miller, que ni tan sols va ser quart perquè en la variant d’entrada a la recta de meta, en l’última corba, Aleix Espargaró va protagonitzar una autèntica bogeria per avançar tant al mateix Miller com al sud-africà Brad Binder. Així doncs, Aleix Espargaró va protagonitzar, sense cap dubte, la millor carrera de la seva vida. Va començar la seva remuntada després de l’incident des de la quinzena posició, en un parell de voltes va recuperar dues posicions, en superar els seus compatriotes Alex Márquez, primer, i Alex Rins, després. (El pilot de Suzuki va reconèixer estar a prop de fitxar per Honda LCR).

Arenas es queda sense premi

En Moto2, Augusto Fernández va aconseguir la seva tercera victòria de la temporada i la segona consecutiva en Moto2 que li va permetre accedir al lideratge compartit amb l’italià Celestino Vietti, que va acabar quart, per darrere també del japonès Ai Ogura i el britànic Jake Dixon.

Després del bon paper als entrenaments, el gironí Albert Arenas es va quedar sense premi per culpa d’una caiguda. Arenas va ser protagonista destacat de la cursa fins que una caiguda va allunyar-lo definitivament de la competició, però almenys va deixar clar que ja es troba al nivell necessari per lluitar a cada gran premi pel podi. «Me’n vaig content a l’aturada de l’estiu perquè he gaudit i he après», va assegurar.

Mentrestant, a Moto3, el japonès Ayumu Sasaki va aconseguir la primera victòria de la seva carrera esportiva després de 95 grans premis disputats i partint des de la «pole position», per davant d’Izan Guevara, que va ser el gran dominador de la carrera, i de qui continua sent líder del mundial, el també espanyol Sergio García.