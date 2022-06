El Campionat d’Espanya ha deixat un balanç força positiu per a l’atletisme gironí. Si bé Adel Mechaal no va acabar del tot satisfet, sobretot, ahir quan va quedar fora del podi en la final dels 1.500 metres, el palamosí no se’n va anar amb les mans buides perquè dissabte havia aconseguit la plata en els 5.000 m. Campió d’Espanya el 2015 i 2017, Mechaal es va veure superat a la final pel seu gran rival, Mohamed Katir, que el va superar a la recta final després d’atacar en els darrers 600 metres. Mechaal, va aconseguir un temps de 13:43.61, en una distància en la qual a més és el plusmarquista nacional amb 12.50.79.

Ahir tampoc va ser el dia. Mechaal partia com un dels grans favorits dels 1.500, però finalment va haver de conformar-se amb el quart lloc fent un temps de 3:36.60. Contra tot pronòstic, Mario García Romo va proclamar-se campió d’Espanya (3:35.52) passant per davant de Fortes, Katir i Mechaal. D’altra banda, l’atleta de l’Escala, Aitana Radsma (Playas de Castellón), va aconseguir la medalla de plata al Campionat d’Espanya de 100 metres tanques que va disputar-se a l’estadi Enrique López Cuenca de Nerja. El títol se’l va endur Xènia Benach després d’haver-se proclamat campiona absoluta d’Espanya en 60 metres tanques l’any passat. Tot i que Benach partia de favorita i així ho va ser amb un cronòmetre de 12.94, Radsma va perseguir-la per acabar segona amb 13.29. Paula Blanquer va tancar el podi amb el bronze (13.32). A poques dècimes va entrar la germana de la medallista, Àfrica Radsma, que va marcar un temps de 13.66 i va ser sisena a la classificació final. La tercera alegria gironina a l’estatal d’atletisme va ser per a Laura Hernández. L’olotina va penjar-se la medalla de bronze en 400 metres amb només una centèsima més que la plata de Berta Segura, que va batre el rècord d’Espanya sub20 amb 52.66. La campiona de la distància va ser Eva Santidrián amb un gran temps de 52.39, la millor marca estatal de la temporada i la desena de tots els temps. La banyolina Esther Guerrero no va participar a l’estatal per culpa d’unes molèsties físiques.