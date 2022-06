La 1a Nacional, per primer cop amb Banyoles, Bordils i Sarrià

La Primera Nacional tindrà per primera vegada el Banyoles, el Sarrià i el Bordils. Tot i que tots tres equips hi han militat diverses temporades, mai havien coincidit el mateix exercici en la tercera categoria de l’handbol estatal.

L’última campanya, la Primera Nacional va comptar només amb el duel a la demarcació entre Banyoles i Bordils. L’equip, llavors entrenat per Pau Campos, s’adaptava a la categoria després del descens de Divisió d’Honor Plata, on va passar vuit temporades. Al final, vuitena posició, a l’equador de la classificació amb 29 punts (catorze victòries, un empat i quinze derrotes). Just un lloc per sota es va situar el Banyoles. L’equip del Pla de l’Estany va quallar la seva millor temporada a la divisió. En global, 26 punts (dotze triomfs, dos empats i setze derrotes).

El tercer equip a la categoria serà el Sarrià. Josep Espar continuarà un any més al capdavant del projecte, tant a la pista com d’entrenador, com als despatxos i com a director esportiu. Els sarrianencs tornen a la categoria després de disputar tres temporades a Divisió d’Honor Plata que des del club qualifiquen d’«extraordinàries».

L’última vegada que es va poder viure a Primera Nacional el derbi entre Bordils i Sarrià, un dels més apassionants i intensos de l’estat, va ser el 2013. Llavors va ser el Sarrià qui es va endur el partit (28-27). De moment, ja es va tenir el primer tastet a la Copa Catalunya fa dues setmanes. El Sarrià va imposar-se al Bordils per 30 a 23.

Tot i encara és d’hora, els tres clubs ja estan immersos en el disseny de la temporada. Comparteixen un objectiu comú, la formació de jugadors de la base per nodrir els primers equips.

El president de la UE Sarrià, Jordi Paretas, explica que el club no canviarà la seva filosofia en el retorn a Primera Nacional: «Farem el mateix que jugant a Plata: jugar bé, formar jugadors i mirar de quedar el més enlaire que puguem. No ens marquem un objectiu a la classificació. Volem formar jugadors que és el que hem fet sempre». En aquest sentit, Paretas assegura que l’equip mantindrà la base jove amb què es va acabar la temporada: «La base de l’equip seran tots els nois joves de 18 i 19 anys que van acabar la temporada i algun jugador més veterà de 23 i 24 anys». El Sarrià tindrà les baixes de Mauro, Teixidor, Aleix Toro i Josep Ballester, que es retira.

Amb un objectiu semblant es planteja la temporada el Bordils. Serà el primer curs a la banqueta de Gerard Farrarons, exjugador del club. «El principal, i així ho he expressat al club, és la voluntat de formar jugadors. M’agradaria que fossin una mica millors després de passar per les meves mans i les d’en Josep Mitjà, el meu segon. Espero que aprenguin coses i els vull transmetre il·lusió i competitivitat. Després, els resultats ja es veuran» afirma el tècnic.

A Banyoles, el president de l’entitat, Anton Figueras, espera poder mantenir l’equip a la categoria: «L’objectiu és mantenir l’equip a Nacional i aconseguir que pugin jugadors de la base. L’equip no variarà molt».