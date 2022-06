A l’espera que el Barça activi les palanques econòmiques que permetin fer oficial el fitxatge, Andreas Christensen ja va acomiadar-se del Chelsea. El central danès, que arribarà al Camp Nou gratis com Kessié (Milan), va assenyalar que després d’una dècada en el club anglès sentia que era el moment d’«un nou començament».

«Era un nen quan vaig arribar al Chelsea amb totes les esperances i temors d’un jugador que comença la seva carrera, estic agraït a tot el club per haver fet realitat el meu somni», va comentar a les seves xarxes socials. Eldefensa va evocar quan va deixar amb 16 anys Dinamarca per provar sort a Londres. «Des del moment en què vaig arribar em van fer sentir com a casa meva». Després de recordar als «fantàstics entrenadors» que va tenir des de llavors, citant els noms de Conte, Mourinho i Tuchel, va assenyalar que la Champions aconseguida l’any passat va ser l’assoliment del qual està «més orgullós».

«Després d’haver passat deu anys increïbles en aquest club, vaig sentir que era el moment adequat per a un nou començament per a mi i la meva família», va assegurar Chistensen posant el punt final a l’etapa al Chelsea.

Després de la renovació d’Araujo, l’arribada de Christensen és el segon dels moviments a les torres blaugranes. Falta veure si es concreta l’arribada d’un altre central, amb Koundé com el desitjat, si Umtiti, Lenglet i Mingueza acaben sortint del Camp Nou, d’on Piqué no té la intenció de moure’s de moment malgrat que Xavi ja li hagi dit que perdrà la condició de titular.