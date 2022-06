L’Espanyol va anunciar ahir l’arribada del davanter Joselu Mato, que es converteix en el segon fitxatge després de Brian Oliván. El jugador, de 32 anys, s’incorpora procedent de l’Alabès com agent lliure i ha signat un contracte per tres temporades. «És un dia especial, soc on vull. Vinc a una gran família i tinc moltíssima ambició. Des del primer moment que ens vam posar en contacte tot ha estat molt fàcil. Puc aportar moltes coses», va dir Joselu en la seva presentació.