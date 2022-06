L’Assemblea general ordinària de la Federació Catalana de Futbol (FCF) que va tenir lloc ahir a la Ciutat Esportiva de Blanes, amb més de 200 assembleistes, va aprovar la creació d’una Superlliga entre Tercera RFEF i Primera Catalana, a banda de tractar altres aspectes que influeixen en el futbol català com la implantació del futbol formatiu per anys de naixement, que les jugadores puguin participar en qualsevol categoria masculina a Catalunya o l’aplicació de mesures per a la protecció dels clubs petits.

Així doncs, en la primera Assemblea després de la reelecció de Joan Soteras com a president de la FCF en les eleccions del mes passat, es va donar llum verda a la creació de la Superlliga. Es tracta d’una nova categoria del futbol amateur català que arrencarà a partir de la temporada 2023-24 i que es trobarà entre la Tercera RFEF i l’actual Primera Catalana amb un grup únic format per 16 equips. Els participants sortiran dels ascensos del segon al cinquè classificat de cadascun dels tres grups de Primera Catalana quan acabi el curs 2022-23; del guanyador de l’eliminatòria per pujar que disputaran els dos sisens classificats amb millor coeficient de Primera Catalana; i dels descensos de Tercera RFEF.

La FCF pretén que amb la Superlliga els equips puguin tenir una major preparació per l’ascens a Tercera RFEF i reduir la diferència per arribar a la competició d’àmbit estatal.

Alhora, es va votar favorablement a un dels canvis que viurà el futbol formatiu a Catalunya. L’Assemblea va aprovar la implantació del futbol formatiu per anys de naixement a partir de la temporada 2023-24 amb la subdivisió de les categories prebenjamí, benjamí i aleví, de sub7 fins a sub12. S’aplicarà progressivament fins arribar a juvenil (2026-27).

A més a més, el futbol femení passarà a ser universal a Catalunya a partir de la temporada 2022-23 i les jugadores tant de futbol com de futbol sala tindran l’opció de participar en qualsevol categoria masculina d’àmbit territorial, ja sigui amateur o de base. A partir d’aquest divendres, qualsevol futbolista femenina podrà tramitar la seva llicència federativa en un equip masculí i ja no hi haurà topall pel futbol mixt -fins ara estava fixat en edat cadet. D’altra banda, es va modificar la reglamentació per frenar la fuga d’equips i de jugadors de base.