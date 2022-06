L’altre club de la ciutat que disputa la màxima categoria del bàsquet estatal, en aquest cas, en categoria femenina, l’Uni Girona també va començar ahir els campus d’estiu. L’entitat n’organitza dos en dues seus diferents, a Fontajau i Sarrià, en els quals es treballa amb la rigorositat i valors del club.

A part de les accions relacionades amb el bàsquet, com ara torneigs, l’Uni organitza altres activitats de lleure, com sortides o jocs d’aigua, per variar per completar el campus.