La possibilitat que Marc Gasol jugui la temporada que ve amb el Bàsquet Girona a l’ACB és una mica més a prop després que el Barça hagi renunciat als seus drets, que tenia des que el 2008 va acabar la cessió a l’Akasvayu i va marxar a la NBA. Els drets esportius ACB no caduquen mai i, per tant, si Gasol volia jugar amb el Girona a l’elit calia aquesta renuncia, que s’ha fet sense cap compensació econòmica. El Barça també ha fet el mateix amb els drets d’Èric Vila. Per jugar a LEB Or no hi havia problema, però sí per fer-ho a la màxima categoria perquè els drets de tots dos eren blaugranes.