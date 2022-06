El pròxim mes de novembre, el CPA Girona participarà als World Roller Games, el campionat mundial patinatge artístic, que, enguany, es diputarà a l'Argentina. El club, per tal de poder finançar el llarg viatge de les 27 patinadores que conformen el grup de Xou Gran, ha iniciat una campanya de recollida de fons.

Entre les accions de col·laboració que el CPA Girona proposa destaquen les "Rodes endolçades", una llaminadura solidària en forma de roda que es pot adquirir a diversos comerços gironins, als estands del club presents en diferents esdeveniments o des del web "216 rodes", especialment creat per aquesta campanya. A més, moltes d'aquestes "Rodes endolçades", gairebé unes 150, tenen premi.

A banda de les llaminadures solidàries, el club ha facilitat un compte bancari per poder realitzar donacions per mitjà d'una transferència, a més de poder col·laborar com a patrocinador en el cas de ser una empresa o entitat.

El CPA Girona competirà als World Roller Games 2022 amb la coreografia "Sinapsis" amb la qual, el passat mes de maig, el club va quedar en segona posició al Campionat d'Espanya de Grups de Xou Grans celebrat a Reus. Amb "Sinapsis" les patinadores volen mostrar l’evolució de les neurones durant l’etapa de la vida de les persones. Una idea que està plasmada des de l’inici, on es pot imaginar una persona embarassada, fins a un final que el tanca una representació de la vellesa.