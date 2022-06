Els abonats de l’Uni tenen un 15% de descompte pel carnet del Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona i l’Uni han obert una nova línia de col·laboració, aprofitant la bona relació que les dues entitats tenen i que, fa unes setmanes, va desembocar amb la creació de l’Acadèmia que dirigeixen Laia Palau i Pere Puig. Així per a la temporada que ve tots els abonats del club femení tindran un 15% de descompte en el carnet del que presideix Marc Gasol, que debutarà a la lliga Endesa ACB 14 anys després que la desaparició de l’Akasvayu deixés la ciutat sense bàsquet masculí d’elit. Per optar al descompte només cal omplir un formulari que s’ha enviat per correu electrònic als abonats de l’Uni.

El Bàsquet Girona obre precisament aquesta tarda (16h) el procès de renovació d’abonaments (estarà obert fins divendres al vespre), i a partir de dimarts que ve ja acceptarà noves altes. Ara mateix l’expectació és molt alta i la possibilitat de doblar el número de carnets respecte els que hi havia aquesta temporada és ben factible. El club ha plantejat uns preus engrescadors (molt més econòmics que els de l’últim any d’Akasvayu el curs 2007/08) amb la idea d’ampliar de valent la massa social. No seria estrany que el Girona s’estrenés a l’ACB amb prop de 3.000 abonats o, fins i tot, superant aquesta xifra.

Tots els seguidors que han sigut abonats al club aquesta temporada a la LEB Or podran tramitar a partir d’aquesta tarda el seu carnet per al curs que ve a l’ACB de manera telemàtica, seguint les instruccions que rebran per correu electrònic. També si ho desitgen podran canviar de localitat a Fontajau. Els preus oscil·len entre els 120 i els 290 euros, amb l’afegit que als socis de l’Uni se’ls aplicarà, a més, un 15% de descompte. La lliga arrencarà en principi a finals de setembre (de l’1 al 18 hi ha Eurobasket) i el sorteig del calendari sol celebrar-se a finals de juliol o primers d’agost. A les oficines de Fontajau ara els esforços estan centrats també en completar tota la documentació necessària per ser admesos de ple dret a l’ACB. Hi ha temps fins a mitjans de juliol.

L’Uni, a bon ritme

També avança a bon ritme la campanya de captació d’abonats de l’Spar Girona, que n’havia renovat mig miler a mitjans de juny només deu dies després d’haver obert el termini. Fins el 31 d’agost el procès estarà obert només per als socis que ja ho han sigut aquesta temporada i vulguin renovar el carnet. A partir de l’1 de setembre s’obrirà a tothom. Els preus en general van dels 80 als 130 euros però hi ha diversos descomptes i packs.