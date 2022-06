Encara no està tancat oficialment, però el Tottenham és el club que més interès ha mostrat per emportar-se Clement Lenglet, el defensa de 27 anys, que no entra en els plans de Xavi per a la temporada vinent. La fórmula seria una cessió, previ pagament de cinc milions d’euros, més una opció de compra obligatòria.

Les negociacions entre els dos clubs s’han intensificat en les últimes hores, a l’espera de concretar un acord definitiu per alleugerir la plantilla del Barça, tal com exigeix el tècnic blaugrana. Xavi vol que es prenguin mesures urgents en la sortida dels jugadors després que només Alves, que acabava contracte, i els cedits Luuk de Jong i Adama deixessin el club. Per a Lenglet, a més, seria una porta oberta a la Premier, on podria trobar l’estabilitat i regularitat esportiva que ha perdut al Camp Nou l’última temporada, tenint en compte l’horitzó immediat del Mundial de Qatar-2022. El Barça vol que el Tottenham assumeixi tota la fitxa del defensa. Deschamps, el seleccionador francès, havia convocat amb regularitat l’encara central del Barça, però al perdre protagonisme al Camp Nou ha desaparegut de les llistes. Per això, Lenglet intenta buscar aquesta sortida, malgrat que manté un contracte amb el Barça fins al 2026, després que Josep Maria Bartomeu el renovés en un paquet de mesures que també van afectar la continuïtat de Piqué, Frenkie de Jong i Ter Stegen.