Llaverola allarga el mite amb 47 anys: «em trobo bé i tinc il·lusió»

El Girona CH ha fet oficial la continuïtat de l’històric Jaume Llaverola a la porteria. La renovació ja estava pactada verbalment fins i tot abans de tancar-se el play-out contra el Palafrugell, que va acabar amb els de la capital salvant la categoria a l’OK Lliga i enviant els empordanesos a Plata. Llaverola havia dit al tècnic Ramon Benito que tenia ganes de seguir acabés com acabés la promoció i avui s'ha fet tot plegat oficial. El mite de l’igualadí s’allarga com a mínim una temporada més a l’elit, on hi jugarà amb 47 anys (els complirà el 31 de juliol).

Jaume Llaverola compartirà la porteria amb el jove Pau Fernández. Després de la gran temporada passada del veterà jugador, la Direcció Esportiva ha decidit confiar una temporada més en aquest veterà il·lustre que manté intacte la il·lusió per jugar. Com a curiositat, Llaverola i Pau Fernández van nèixer el mateix dia, un 31 de juliol, però això sí, amb 28 anys de diferència.

Després de passar per clubs com l’Igualada, el Barça, el Liceo, el Lloret i el Blanes, entre d’altres, va arribar al Girona fa vuit anys, vivint l’eclosió del club, que va passar de Nacional Catalana a l’OK Lliga. «Al Girona em trobo super bé, tinc molta il·lusió i tinc moltes ganes de continuar. L’equip, la directiva i el club en general fan que vulgui seguir almenys un any més», ha destacat. Preguntat per si veu a prop la retirada, Llaverola afirma que «jugaré fins que em respectin les lesions, mentre tingui la mateixa il·lusió i, sobretot, mentre que el club confiï en mi».

Sobre el secret de la seva eterna joventut, el porter detalla que «la rutina que segueixo dia a dia per continuar sentint-me bé és tenir cura de l’alimentació i entrenar de forma continuada i exigent. Però sobretot la il·lusió i el bon estar amb l’equip». El seu currículum és excel·lent i hi destaquen 4 Copes d’Europa, una Copa CERS, un Campionat del Món i un d’Europa amb la selecció espanyola o la històrica Copa Amèrica amb la selecció catalana. Al Girona hi ha firmat grandíssimes temporades i aquest curs va tornar a ser decisiu amb les seves aturades per salvar la categoria en el play-out contra el Palafrugell.

Per la seva part Pau Fernández farà la seva tercera temporada al club, la segona a l’OK Lliga. Va començar als 4 anys al CP Sant Celoni fins que a la categoria de juvenil es va incorporar al Congrés on hi va estar un any i seguidament es va incorporar al Girona. Aquestes dues renovacions s’afegeixen a les de Moi Aguirre, Marc Grau, Carles Sánchez i Marc Vázquez que el club havia tancat en dies anteriors.