El golejador barceloní Ernest Forgas, de 28 anys, s’ha compromés amb el nou projecte de l’Olot a Segona RFEF. Forgas, que ha viscut un curs complicat a Talavera, és un davanter reconegut a Segona B, amb pas per Prat, Sabadell, Badajoz o Andorra, on va firmar el seu millor any amb nou dianes. També va jugar al Peralada. Corpulència, olfacte i un canó a la cama esquerra per recuperar la seva millor versió entre volcans. Cinquè reforç per al conjunt de Manix Mandiola, que deixa ben encaminada la part ofensiva.

«Estic molt content, crec que l’Olot estan fent molt bé les coses i és un equip històric de Catalunya, on està creixent any rere any. Tinc moltes ganes de començar la nova temporada», va apuntar ahir el futbolista una vegada confirmat l’acord amb els garrotxins. Forgas també va dir que «vaig parlar amb Sergi Raset i amb el míster, i vaig veure el projecte. Estar a prop de casa em van fer decantar per fitxar aquí·».